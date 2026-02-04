我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐弘庭與蔣萬安聯名春聯，因當中題字「馬踏飛燕」引發熱議。（圖／翻攝自徐弘庭臉書）

農曆春節即將到來，台北市議員徐弘庭今年再度推出聯名春聯，不僅請到知名作詞人方文山親筆題字，還邀請台北市長蔣萬安共同署名，但題字中「馬踏飛燕」一詞，卻引發外界聯想是否在暗酸「踩」著台中市長盧秀燕。對此，財經網美胡采蘋點出，這幅春聯最大的問題不是蔣、燕角力，其實是作者落款，應該要落在左下方，稱為「下款」，她更直呼：「希望還沒送印！」胡采蘋表示，通常書法的右上角是「上款」，主要寫這幅作品是要送給誰，既然是這幅字的作者，應該是落款在左下角。由於是代蔣萬安、徐弘庭手書，主人家為正，書作者為副才對，最好是用行書或草書，在蔣萬安徐弘庭的楷書旁邊，用一排字體較小的行草，寫上書法作者，作為落款，才不會喧賓奪主，也能揭示作者。「長這麼大，見過的書法沒有上萬也有大幾千，還沒見過作者本人落款在上款的，必然是本人孤陋寡聞吧！」胡采蘋指出，在想這個右上角的「方文山書」，是不是受到故宮正在展覽的快雪時晴帖臨摹本的影響，因為快雪時晴帖的第一行是「晉王右軍書」，但那是乾隆爺的題簽，是弘曆哥加的亂七八糟的題字，表示是王羲之書法，但這應該是唐代臨摹本。胡采蘋進一步提到，快雪時晴帖尾端的山陰張侯也不是落款，而是唐代臨摹王羲之字的人，把信封上的字也拿出來練習，寫在一張紙上，所以故宮的快雪時晴帖是一個後世練習的書法，不是書信正文。真正揭露身分的，是帖文一開始的「羲之頓首」，跟最後的「王羲之頓首」。胡采蘋強調，所以看起來讀很多文言文的人，也不一定瞭解中國文化，不要再相信那套不文明的說法啦，更表示自己看了這落款頭好痛。她續指，反而是讀了很多文言文，真正瞭解中國文化、熟悉中國歷史的人，一大堆人很反對兩岸統一欸，「假貨這麼多，還是you can you up，你先上就好」。