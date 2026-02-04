我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃人龍一家相當低調，全程不發一語現身新北市立殯儀館。（圖／記者嚴俊強攝影）

在演藝圈擁有一席之地的資深藝人馬如龍（本名：黃政雄）於2019年因肺腺癌病逝，享壽80歲。其兒子黃人龍2日赴醫院進行健康檢查時，返家突在房間內失去意識，送往醫院搶救後仍回天乏術，享年49歲，消息震驚不少人。據了解，黃人龍患有多種慢性病，包括心臟病、糖尿病及三高等病史，今（4日）下午於新北市立殯儀館進行相驗，釐清真正死因。據了解，黃人龍的43歲薛姓妻子2日18時許發現其倒臥在新北市中和區中興街一帶住家內，故撥打119通知救護人員至現場搶救。不過，救護人員到場時，黃人龍已失去呼吸心跳，緊急送往雙核醫院搶救後，仍於同日19時宣告死亡。由於醫院無法開立死亡證明，黃人龍的姊姊昨（3日）致電中和分局詢問刑事相驗流程。今（4日）下午黃人龍一家人現身新北市立殯儀館相驗，全程不發一語。而黃詠淇也在社群網站上PO出一張馬如龍和黃人龍的舊合照，寫下：「好痛，真的好痛，你怎麼跟二姊開這樣的玩笑，弟弟放心的跟菩薩走，現在的你是不是看見爸爸了？」而馬如龍的外孫黃博鈞當年才因車禍逝世，如今黃人龍再傳出猝逝消息，讓她不忍悲痛喊：「老弟，不知道你看見爸爸了嗎？好突然、好想你、好捨不得，好難接受，以後真的沒有靠山了，安心的跟菩薩走，家裡有二姊在。」