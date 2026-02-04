我是廣告 請繼續往下閱讀

今球球季場均25.4分+8.1助攻James Harden離開西區快艇，被交易到東區騎士，騎士把主控Darius Garland+一個二輪籤送到快艇。東區生態再變！26歲Darius Garland從上季季後賽到現在一直被困在傷病中，今年只出賽26場，缺陣25場，場均18分、7助攻。騎士為了提升爭冠能量和關鍵球把握性，上周先交易De’Andre Hunter釋放緩薪資空間和豪華稅壓力，馬上再出手拿下James Harden。James Harden今年球季場均25.4分、8.1助攻，儘管Harden已經36歲，但組織進攻、單打、關鍵球把握性仍是聯盟一線球星表現，騎士摘下James Harden將一躍成為東區最熱門爭冠球隊。東區戰績最好球隊是活塞37勝12敗，第二好球隊是尼克32勝18敗，塞爾蒂克31勝18敗第三，暴龍和騎士都是30勝21敗戰績並列第四。今年騎士整體表現已經失去上季進攻得分那種流暢度，防守質量也在下滑，加上聯盟最高薪資和豪華稅，騎士已超越第二層薪資上限，陣容根本動彈不得。騎士上周先把年薪2400萬美元De’Andre Hunter先交易到國王，終於有喘息空間和調整陣容餘裕。更幸運的時機從天而降，James Harden因為去年續約談判不爽，加上今年夏天想要提前續約一分兩年8000萬美元保障合約跟快艇決裂，手握手易否決權和15%交易補償金230萬美元權利James Harden主動出手「要求交易」。快艇過去21場比賽打出17勝4敗8成勝率，是同期聯盟最佳績，快艇原本已經從開季6勝21敗西區第13地獄爬出來，迅速回到西區第9季後賽附加賽安全範圍，但James Harden要求交易這一招令快艇措手不及。James Harden為何如此不爽快艇，肇因於去年夏天快艇只願意跟他完成一分兩年7000萬美元1+1續約，第二年擁有球員選項+交易否決權，但其中只有1330萬美元受到保障。James Harden今年夏天可以跟快艇提前續約，也能跳出合約成為自由球員，他是快艇最重要核心持球球星和比賽節奏掌控者，外傳James Harden想要一分兩年8000萬美元全額保障合約，但這跟快艇今夏重組計畫砥觸，快艇不想在2026-27賽季還給出任何大合約套牢薪資空間。過去一周協商破局，James Harden已連續兩場比賽以「個人因素」為由沒有代表快艇出賽，兩天前就傳出快艇決定出手交易James Harden。騎士迅速把握時機拿下James Harden，這是天意，騎士很有機會一躍成為東區最有競爭力球隊。儘管James Harden即將37歲，但騎士爭冠窗口也是今年+明年，把握James Harden最後兩年黃金生涯，騎士做出精準而正確決策。至於James Harden今年夏天想要的續約和養老合約，想必雙方已有默契，否則交易談判不會如此快速。NBA交易市場愈熱鬧愈有趣，騎士很有機會成為今年球季東區最大贏家。