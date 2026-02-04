我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市土城區2日發生一起奪命意外，一名年僅11歲的女童在家中房間被發現倒臥床上，腹部腫脹、口吐白沫，已明顯死亡；事發約14小時後，同住的其餘家人陸續出現頭暈、身體不適症狀送醫，所幸均無生命危險。警消初步研判，疑因熱水器燃燒不完全、通風不良，導致一家7口一氧化碳中毒，女童不幸身亡。警消指出，事發地點位於土城區延和路一處住宅。現正值寒假期間，就讀國小五年級的女童卻遲遲未踏出房門，家屬於當天下午2時許進房查看時，發現她已叫不醒、無生命跡象。救護人員到場後，發現女童身體已有屍斑，研判死亡時間已一段時間。直到隔日凌晨4時許，同屋居住的7名家人也陸續感到頭暈、噁心等不適症狀，緊急送醫治療，均無生命危險。警消隨後進入住家進行檢測，發現屋內一氧化碳濃度偏高，研判裝設於後陽台的熱水器燃燒不完全，加上室內通風不良，導致一氧化碳累積；事發當時濃度恐更高，釀成悲劇。法醫相驗女童遺體時指出，遺體出現腹部腫脹、口吐白沫，屍斑與血液呈現輕微桃紅色，與一氧化碳中毒的典型特徵相符。另依住家格局研判，女童臥室位置距離熱水器最近，被列為影響死因的重要因素之一。檢方已抽取女童血液樣本進行鑑驗，將進一步確認確切死因。女童猝逝的消息傳回校園，師生震驚不已。校方表示，女童自一年級起便是班上模範生，學業表現穩定，也展現語言天賦，曾連續兩年在校內台語朗讀比賽奪冠，並代表學校參加全市朗讀比賽，表現優異。突如其來的噩耗讓全校深感不捨，校方已啟動關懷機制，提供師生心理輔導與支持。