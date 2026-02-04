一年一度的2月22日貓之日又來了！全家便利商店去年在FB發文搞笑將「熱狗」變成「熱貓」引發貓奴熱議，不過實際上只是梗圖沒有販售，今年全家正式回應貓奴敲碗聲，讓「熱狗改賣熱貓」成真，推出超萌「熱貓造型吊飾」可以當掛飾，也可以套上熱狗，真正把熱狗變身熱貓。並且門市購買寵物用品還可參加集點，只要集一個章+69元，就能換購全家貓咪制服，讓貓主子也變身全家店員。
全家貓之日超萌！熱狗真的變身熱貓
全家迎接貓之日，即起至3月3日前購買哈逗堡熱狗系列任2件，即可加價39元入手超萌「
熱貓造型吊飾」，只要結合熱狗就能變出超萌熱貓。網友也衝第一波加購，示範把熱狗吊飾拿來裝熱狗，就能變身出去年社群討論度超高的「熱貓」。
此外，全家貓之日單筆滿
222元即可參加抽獎，有機會將重達6.81錢、價值約15萬的 「黃金熱貓」帶回家；購買指定寵物商品，更享2件8折、4件77 折優惠，還可於「全家」APP集章兌換主食罐或造型周邊， 讓家中主子也能穿上「全家」制服，成為最萌貓店長。
◾1個章加價30元：Sheba主食罐
◾1個章加價69元：「全家」貓咪制服
◾12個章免費換：「寵物肌肉手臂」
毛茸茸巨貓現身「全家」！康陽店變身貓咪主題店
全家也將門市變身化為城市中溫暖的毛孩友善場域。即日起至3月3
日，「全家」攜手「好好善待動物協會」與「 社團法人臺南市貓狗流浪終點協會」，於全台門市自動門張貼「 浪愛回家」靜電貼，消費者入店時掃描QR Code即可查看待認養浪貓資訊。
同時，於門市員工出入口，
更設置穿著「全家」制服的「貓咪上班」貼紙，打造趣味十足的「 貓門」視覺，彷彿貓店長正在後場忙碌。除此之外，「全家康陽店」 更同步打造限定「毛茸茸貓咪主題店」，以巨型、 觸感毛茸茸的立體貓咪佈置覆蓋店舖外觀，放大可愛療癒氛圍， 預期將成為貓奴們爭相造訪的打卡新熱點。
全家也延續對浪浪議題的關注，即日起至3月3日，會員購買指定商品任1件即可累積1積分，
當全體會員累積達30萬積分門檻，「全家」即捐贈20萬元物資予 「好好善待動物協會」與「社團法人臺南市貓狗流浪終點協會」，每一次消費，都能轉化為對浪浪的實際支持！
7-11推「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」！買就送聯名杯塞
7-11則是與人氣IP「mofusand 貓福珊迪」合作，自2月4日起開賣限量16萬杯的「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」（每杯售價88元），以小葉紅茶為基底的濃醇奶茶，隨機蓋上富、吉、安、旺4款春聯造型白巧克力提拉米蘇蛋糕，前7萬名購買的可免費獲得一個聯名開運杯塞，共有5款隨機送富、貴、吉、祥、喵五大吉祥字。
且「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」雙茶金也換上超萌新衣，共有5款貓福珊迪聯名開運杯，每款杯身設計都有專屬的馬年諧音梗吉祥話，結合貓福珊迪新年限定造型插畫，包含舞龍舞獅「馬上攏賀」款、小雞造型「馬上大吉」款、捧著肚子「馬上爆富」款、鳳梨造型「馬上旺來」款、吃湯圓 「馬上如意」款，搭配3款聯名招財杯套更療癒。
資料來源：7-11、全家
我是廣告 請繼續往下閱讀
全家迎接貓之日，即起至3月3日前購買哈逗堡熱狗系列任2件，即可加價39元入手超萌「
◾1個章加價30元：Sheba主食罐
◾1個章加價69元：「全家」貓咪制服
◾12個章免費換：「寵物肌肉手臂」
全家也將門市變身化為城市中溫暖的毛孩友善場域。即日起至3月3
同時，於門市員工出入口，
7-11推「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」！買就送聯名杯塞
7-11則是與人氣IP「mofusand 貓福珊迪」合作，自2月4日起開賣限量16萬杯的「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」（每杯售價88元），以小葉紅茶為基底的濃醇奶茶，隨機蓋上富、吉、安、旺4款春聯造型白巧克力提拉米蘇蛋糕，前7萬名購買的可免費獲得一個聯名開運杯塞，共有5款隨機送富、貴、吉、祥、喵五大吉祥字。
且「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」雙茶金也換上超萌新衣，共有5款貓福珊迪聯名開運杯，每款杯身設計都有專屬的馬年諧音梗吉祥話，結合貓福珊迪新年限定造型插畫，包含舞龍舞獅「馬上攏賀」款、小雞造型「馬上大吉」款、捧著肚子「馬上爆富」款、鳳梨造型「馬上旺來」款、吃湯圓 「馬上如意」款，搭配3款聯名招財杯套更療癒。