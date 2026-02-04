我是廣告 請繼續往下閱讀

全家貓之日超萌！熱狗真的變身熱貓

一年一度的2月22日貓之日又來了！全家便利商店去年在FB發文搞笑將「熱狗」變成「熱貓」引發貓奴熱議，不過實際上只是梗圖沒有販售，，也可以套上熱狗，真正把熱狗變身熱貓。並且門市購買寵物用品還可參加集點，只要集一個章+69元，就能換購全家貓咪制服，讓貓主子也變身全家店員。全家迎接貓之日，即起至3月3日前購買哈逗堡熱狗系列任2件，即可加價39元入手超萌「