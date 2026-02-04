我是廣告 請繼續往下閱讀

去（2025）年11月，一名網紅醫師在臉書透露，家人在學校遭到霸凌受傷，更導致下肢無力走路、癲癇發作，北市教育局當時回應，學校已完成校安通報並啟動處理程序，教育局也會督導學校後續經家長提出調查申請後，需依法辦理調和或調查作業，不過近日該名網紅醫師表示，收到校方來信，告知調查處理期限「因故」延長1個月，北市教育局也於今（4）日證實此事。台北市教育局指出，根據《校園霸凌防制準則》，校園霸凌事件的調查期限原則為2個月；如因案件情節複雜、需補充調查事證或其他正當理由，經調查小組認定有必要者，得延長一次，延長期間以1個月為限。學校已依規定完成延長調查，並通知相關當事人。教育局表示，密切追蹤並掌握本案調查進度，持續督導學校依規定妥適辦理相關程序；在本案調查期間，也已經請學校優先關注學生身心狀況，提供必要的輔導與支持措施，維護學生受教權益與校園安全。據了解，該名網紅醫師發文中提到，因為臨時有事，12月2日至5日期間的門診需要由其他醫師代診，之後透露是因為家人在學校遭到霸凌，受傷後導致下肢無力走路、癲癇發作；事隔約2個月，該名醫師再度po文，指自己接到校方來信，告知調查處理期限將「因故」延長1個月。