備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊持續在國家運動訓練中心集訓，今（4）日投、打進行Live BP（投打實戰），必搭配投球時鐘，讓投手進入實戰投球的感覺。中華隊總教練曾豪駒表示，不擔心旅日投手狀況，「母隊有穩定安排，事前都有一起溝通過，如何擬定投球計畫跟輪值，確保他們進入正賽，可以安定、安心去投球。」中華隊今日進行第一階段第2組Live BP，投手、打者都輪番上陣試試身手，登板的投手有吳俊偉、林詩翔、莊昕諺、賴胤豪以及韋宏亮，打者則是鄭宗哲、蔣少宏、吉力吉撈・鞏冠、吳念庭、江坤宇、林子偉以及王博玄。曾豪駒表示，第一階段Live BP結束後，還會再安排第二階段，且在投手後安排投球時鐘，「希望投手去適應節奏，如果時間沒掌握，投球就會很緊湊。」曾總不擔心中職、美職的適應狀況，「之後看日職投手能否在比賽中趕快去適應。」除了中華隊進入Live BP，旅日投手古林睿煬、徐若熙昨日也進行本季首次Live BP，曾總表示，「旅日投手狀況沒問題，母隊有穩定安排，事前都有一起溝通過，如何擬定投球計畫跟輪值，確保他們進入正賽，可以安定、安心去投球。」徐若熙2日首度牛棚，曾總笑說，現在社群發達，大家都有看到他投球，「不只是他們球團驚艷，我們期待他好好準備進入正賽。」旅美球員鄭宗哲、陳柏毓以及張弘稜今日結束後將暫時離開中華隊，返美備戰春訓，曾總說，「希望他們回到母隊春訓可以順利，保持健康，朝著追尋目標潛艦，希望今年可以進階到下個層級。」目前旅美球員仍是訂於2月28日前往日本宮崎與中華隊會合，「大聯盟規定就是這樣，若有近一步消息，會再通知，持續與球員的球隊保持聯絡。」