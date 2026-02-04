我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨6席不分區立委昨天才宣誓就職，今（4日）就與民眾黨主席黃國昌、立委陳昭姿、劉書彬共同宣布立法院新會期優先法案，包括上會期朝野高度爭議的民眾黨版軍購特別條例、《人工生殖法》、不在籍投票、台灣未來帳戶特別條例草案、修兩岸條例明確中配參政權，都將是民眾黨新會期優先法案。民眾黨立院黨團今日上午舉行「人民優先 民生優先」優先法案記者會，主席黃國昌上午陪同民眾黨團黨團總召陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳、立委陳昭姿、劉書彬、洪毓祥、蔡春綢、李貞秀及黨團主任陳智菡出席。民眾黨團新會期優先法案包括，民眾黨版軍購特別條例、《人工生殖法》、不在籍投票、台灣未來帳戶特別條例草案、兩岸條例修法、政府採購法、發展觀光條例、新聞媒體與數位科技平台公平發展法、虛擬資產服務法草案、國民體育法、營養午餐專法、大學法修正、醫療法、全民健康保險法、老年農民福利津貼暫行條例、租賃住宅市場發展及管理條例等法案。民眾黨團也引前韓國總統尹錫悅宣布戒嚴為戒，打算修《戒嚴法》加強立法院追認機制，將總統宣告戒嚴，應於1個月內提交立法院追認，縮短為24小時內。王安祥強調，民眾黨絕對支持強化國防及整合聯合作戰能力，但也絕對反對黑箱空白授權、反對規避監督、反對情緒勒索。民眾黨版軍購條例對於採購項目非常明確，都是美方已經公告對台軍售項目，清楚羅列軍購品項、數量、金額等。陳昭姿新會期將進入司法及法制委員會，她批評，針對1月30日檢評會對檢察官林俊言涉及押人取供、不正訊問、假視察真逼供的種種違反檢察官倫理的諸多惡行惡狀，檢評會已認定有不當，但卻是高高舉起、輕輕放下，轉往新北檢再處理。對於這樣的惡檢，升官發財後之懲處竟然可能只是考績丙等，拿不到獎金？簡直就是官官相護！陳昭姿痛批司法已不是正義的象徵，民眾黨將推動《刑事訴訟法》修法，防止偵查權濫用，守住人權底線。洪毓祥表示，民眾黨將推《促進資料創新應用發展條例》，對AI訓練與保障數位媒體利益的界線進行規劃。當未來做AI模型訓練時，不希望再發生中央社提告台大博士生違反版權、或是美國所發生的侵權相關訴訟。會後聯訪黃國昌補充說，有關中配參政權議題，民眾黨修《兩岸人民關係條例》的態度並未改變，也仍在民眾黨團的優先法案清單中，因為遇到這問題的人太多，絕不是為了單一個人。