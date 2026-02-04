我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄二二八紀念音樂會以草地音樂會開闊自由的形式舉辦，並作為該藝術節的開幕式讓更多人參與感懷二二八；以樂音、歌聲、影像紀念二二八，祈望未來台灣仍能在充滿愛與精進步伐中繼續成長；音樂會邀集-林慈音、桑布伊、吉那 楊淑喻、山元聰以及由楊智欽指揮率領高雄市交響樂團與高雄室內合唱團，現場演出十六首讚頌台灣及與愛、和平有關的曲目。2/28(星期六)當日晚上將與往年一樣在高美館草坡舉行，以觀眾最喜歡的戶外開放形式一起緬懷感念過去，實體票券預計2/7(本周六)在高雄市20個藝文場館開始索票，一人可索2張、無論任何年齡皆須憑票入場(索完為止)，今年新增「線上索票」方式提供居住於較遠距離或外縣市民眾一起來參與音樂會，無論實體票券或線上，觀眾可擇一方式索票即可。今年有四首以台灣命名的曲目，「佇在我心FORMOSA」無論天涯海角台灣人在世界任何角落、時時刻刻都是心繫台灣，所言所行都以身為台灣人而感到光榮驕傲，並把對台灣永誌不渝的愛藏在心裡最深的角落。二二八草地音樂會承襲過往，今年亦邀請現場觀眾與台上演出者一起合唱：1947序曲「愛與希望-台灣翠青」向本土作曲家蕭泰然大師獻上最深刻的敬意與思念。演出卡司方面，今年二二八紀念音樂會由楊智欽指揮高雄市交響樂團與高雄室內合唱團共同演出，上半場將由女高音-林慈音領唱多首大家熟稔又磅礡代表台灣意象的歌謠：《阮若打開心內的門窗》、《永遠的故鄉》、《1947序曲「愛與希望-台灣翠青」》。下半場首先由台東卑南族人、曾獲「金曲原住民歌手獎」及「最佳專輯獎」的原民歌手-桑布伊，將以其粗曠又富特色的嗓音演唱二首非常具有力量又振奮人心的代表作:椏幹-《青年之歌》、《溫暖的光》。再來是邀請金曲獎最佳客語歌手得主-吉那 楊淑喻以其溫柔鐵肺唱出令人動容的客家歌曲：《腳邊的小花》(客語:腳脣个細花)、《天光》……「腳邊的小花 他不說一句話 彎著身還是要記得面向陽光」小花雖小即使不用語言，也努力展現生命的力量，我們可以學習小花的韌性與堅強。出生於京都的日本創作型歌手-山元聰，2020年他首次造訪台灣，對台灣文化和音樂深深著迷，他以「日文、中文、台語」三種語言演唱而受到歡迎，這次將在音樂會中以日文演唱感人的《淚光閃閃》、以及山元聰自己創作的中日台語歌曲。