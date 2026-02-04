我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳美鳳（左）與畢書盡（右）嗨唱跳〈Apt.〉、〈Soda Pop〉、〈愛情限時批〉組曲，炒熱現場氣氛。（圖／民視提供）

陳美鳳貼身畢書盡！上半身火辣曲線現形

▲陳美鳳（左）與畢書盡（右）在《民視第一發發發》演出大獲好評。（圖／民視提供）

民視新春特別節目《民視第一發發發》將於本月16日登場，由白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃等人主持，開場邀請美魔女陳美鳳帶領，合作畢書盡唱跳舞蹈，獻上〈Apt.〉、〈Soda Pop〉、〈愛情限時批〉組曲，現場沸騰熱鬧，尤其陳美鳳大秀好身材，胸前小可愛外搭西裝外套，傲人曲線全看光，與畢書盡貼身熱舞，讓人看了好害羞！陳美鳳在千呼萬喚下，合體畢書盡，跨時代獻出唱跳大秀，一連〈Apt.〉、〈Soda Pop〉、〈愛情限時批〉組曲嗨爆全場，陳美鳳表示，與畢書盡於公益活動上結緣，「這帥氣偶像很有禮貌，講話又很好聽，這一次演出需要提早練舞還有進錄音室先收音，都好敬業，我跳舞都很有壓力，沒想到他說他也很有壓力，還偷偷去找老師私下練習！」畢書盡也透露，「很榮幸美鳳姐邀請我來，到《民視第一發發發》演唱完，感覺真的要過年了」，一旁的陳美鳳誇讚他舉手投足滿滿巨星丰采，還笑說「拜託導播多帶一點他的鏡頭，太好看了！」畢書盡不敢恭維，感謝陳美鳳邀請，這一次演唱台語歌就比較上手，而且韓語發音有些可以發得出台語諧音，詮釋起來更有感覺，合作迸出四射火花。陳美鳳樂於這一次合作這麼有感覺，讓她心境上更年輕，可以把這麼棒的秀帶給觀眾，她分享道，這次換上2套服裝，都是自己跟設計師討論，配合畢書盡風格打造，像是第一套白色套裝走「嘻哈性感風」，搭配百萬飾品點綴，展現有別於以往的酷帥路線，第二套日系風格的旗袍，搭配扇子舞唱跳，突顯出陳美鳳婀娜多姿的儀態，畫面超養眼。