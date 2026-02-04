我是廣告 請繼續往下閱讀

經歷連續兩個交易日的慘烈拋售後，黃金與白銀價格於3日強勁回升，今（4）日延續反攻氣勢，金價盤中一度站回每盎司5000美元大關，雖然距離1月29日創下的每盎司5594.8美元還有段距離，但似乎已經走出之前暴跌陰霾。投資人關注金價是牛市再啟又或者只是死貓跳？對此，華爾街投行高盛表示，維持2026年12月黃金目標價每盎司5400美元存在顯著上行風險的預測，看好黃金長線走勢。高盛表示，維持2026年12月黃金目標價每盎司5400美元的預測，主要基於認為各國央行購買黃金的速度不變，美國聯準會今年將降息兩次，以及私部門對黃金的配置需求保持穩定。然而，考慮到全球宏觀政策不確定性，以及私部門進一步提高持有黃金需求的可能性很高，意味著目標金價仍存在顯著的上行風險。另外，數據顯示，1月份金價的劇烈波動主要是由「西方資金流向」驅動，而非中國市場的投機行為。白銀的跌幅明顯大於黃金，主要是因為倫敦市場流動性持續緊縮，導致白銀價格在漲跌兩端都被放大。由於倫敦流動性擠壓（Liquidity Squeeze），加上與黃金類似的選擇權部位結構壓力引發的波動，導致白銀出現極端的價格震盪。德意志銀行（Deutsche Bank AG）也保持先前金價每盎司6000美元的目標價，認為推動金價上漲的核心驅動力，包括川普政策的不可預測性以及投資者對貨幣和主權債券的擔憂，並未因黃金價格之前的回調而改變。