台中市第三警分局於3日下午在分局舉行新任所長布達典禮，由分局長謝有筆親自主持，邀請地方民意代表、警友辦事處主任王天實、地方仕紳及義警、民防、志工分隊好夥伴蒞臨觀禮。新任所長林佑軒正式接掌轄區治安重任，期許以新思維、高效能的服務團隊，持續深耕轄區治安與交通工作。謝分局長表示原任所長江松泳在本分局服務近4年，在正義派出所服務期間，兢兢業業，督屬維護轄內治、交安工作，與社區保持良性互動，深獲各界肯定，本次榮陞警察局秘書室警務正，表達感謝及恭喜之意。謝分局長嘉勉新任所長林佑軒，林所長曾擔任烏日分局龍井分駐所所長，任職期間表現優異，不僅在緝毒、打詐等刑事績效卓著，更曾多次帶領同仁即時挽救民眾生命，其親和力與專業領導風格深獲同仁與地方民眾肯定。正義派出所轄區內有中興大學、民俗信仰中心醒修宮等重要場所，平時人流往來密集，治安環境相對平穩。林所長表示，上任後將首要貫徹「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸，並結合轄區內民力的力量，加強打擊高發性詐欺犯罪與取締噪音車輛，為居民營造安心的生活環境。謝分局長特別勉勵林所長，派出所是警察服務的第一線，除須保持與地方社區的良好互動，更應秉持「執法有據、服務熱忱」的態度。期許新任林所長能在既有的優良基礎上，帶領正義派出所全體同仁再創佳績，成為南區最堅實的守護。