苗栗市南苗市場今天上午 7 點多驚傳砍人案！45 歲鍾姓男子因在市場內亮刀，嚇壞民眾，在警方到場處置時突然揮刀砍傷33歲朱姓員警，導致朱員頭部被砍中2刀，分別受有7公分與10公分傷口，並出現顱骨局部骨裂，術後已轉入加護病房觀察，然而在這場混亂中，一名李姓員警為制止鍾嫌連開2槍，導致鍾嫌胸部中彈送醫不治，過程中另有一名羅姓民眾手掌遭誤傷，幸無大礙，至於詳細案情仍有待調查釐清。據了解，今天一大早七點多，當時45歲鍾姓男子疑似找攤商借手機遭拒，隨後亮出隨身攜帶的折疊刀，引起市場內民眾恐慌，警方獲報到場處理後，多次喝令鍾男棄刀無效，警方隨即噴辣椒水試圖制伏他，這時，鍾姓男子竟突揮刀砍傷朱姓警員頭部，危急之際，一旁李姓員警連開2槍制止，一發擊中鍾男腹部，另一發流彈則不慎波及上前幫忙的羅姓民眾左手掌，3人隨即被送往醫院治療，然而嫌犯因左上臂、左胸、左腹受傷，經搶救後傷重不治，至於羅姓民眾並無大礙。關於朱姓員警的傷勢，院方指出，朱員受襲後左額頭留下了長達7公分的傷口，頭頂處更有一道10公分的撕裂傷，出血量約落在500至1000cc之間，已緊急進行頭部縫合手術，另外，透過電腦斷層掃描檢查還發現，其顱骨仍有局部骨裂的現象，為確保生命安全，目前已轉入加護病房進行後續觀察，所幸生命跡象穩定。根據警方指出，該名朱姓同仁現年33歲，為108年四等特考班結業，並自111年1月21日起初任警職，至今均於南苗派出所基層服務。事件發生後，苗栗縣警察局長李忠萍與縣長鍾東錦均第一時間前往探視慰問，以表達對受傷員警的關懷。目前針對整起衝突的具體事發經過以及嫌犯的犯案動機，警方正全力展開調查，以求盡快釐清真相。