「 樂桃航空 Peach Aviation」機票優惠活動來了！今（4）日開賣，活動將至2026年2月8日23:59為止，此次「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」活動可適用此優惠的期間為2026年2月10日～2026年10月23日，主打飛日本單程最低1580元起。《NOWNEWS》整理台北出發共5航線價格、預訂方式等資訊一次看。
樂桃航空（Peach Aviation）此次活動促銷開跑，主打「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」單程新台幣1580元起，適用於今2026年2月10日～2026年10月23日的航班。適用航線包含台北(桃園)出發往大阪(關西)、東京(成田)、東京（羽田)、名古屋(中部)、沖繩(那霸)共5條航線。樂桃航空今（4）日開賣，於官網可下訂。
🟡本次樂桃航空「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」促銷機票適用航線特價一次看：
▪️台北(桃園)-大阪(關西) 2180元起
▪️台北(桃園)-東京(羽田) 2890元起
▪️台北(桃園)-東京(成田) 2390元起
▪️台北(桃園)-名古屋(中部) 2280元起
▪️台北(桃園)-沖繩(那霸) 1780元起、1580起（搭乘期間2月23日～3月31日）
以上票價為每位乘客單程之Minimum 票價，各航線有部分時段不適用此優惠。除票價外，須另支付機場服務費等，行李託運和預選座位皆須另外付費，但是樂桃航空不另收燃油費。無法指定Fast Area座位類型。
🟡本次樂桃航空「New Year Sale」訂購方式：
一、選擇促銷中的「航線」和「日期」，並點選搜尋。
二、如果適用航班的票價上顯示「SALE」標記，則表示此為促銷航班且尚有座位，請選擇票價後進行購買手續。
▲本次樂桃航空機票促銷訂購方式（圖／翻攝樂桃航空官網）
星宇航空精選航線88折 飛日本7609元起
星宇航空也有開春優惠機票促銷，即日起至2026年2月28日，星宇航空推出「馬不停蹄趣旅行！精選航線88折起」之優惠活動。最低機票是台北飛往香港來回只要含稅價5845元起，而其中飛往日本航線中，最便宜為台北飛往宮古島，只要7609元起。而台北飛東京更有1萬2083元起之特價，即日起可下訂，6月30日前之機票都有特價。
星宇航空即日起也推出精選航線88折活動，最受國人注目的台北（桃園）飛往東京（成田），喊出來回機票含稅價最低12083元起。星宇迷們有機會以優惠價搭到最新、號稱全台首架廣體客機「星宇航空A350-1000」，將可搶先看到或搭乘包含頭等艙在內共4艙等、達350個座位的星宇航空最新飛機。
資訊來源：樂桃航空、星宇航空
