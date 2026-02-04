我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▲具俊曄（左）和大S（右）愛情跨越國度，可惜幸福的日子持續不夠長久。（圖／翻攝自YouTube Vogue Taiwan）

藝人具俊曄自與大S（徐熙媛）結婚後，一舉一動備受外界關注，甚至一度被女方前夫汪小菲指控是「軟飯男」，2日是大S離世一週年，韓媒也曝光了他平時對大S的寵愛，不僅為了老婆學做菜，還會抱著她去上廁所，甚至為了想要讓大S有一個新家住，他非常努力工作賺錢，沒想到還沒好好享受幸褔的日子，大S就先走了一步。韓國節目《名人生老病死的秘密》昨（3）日播出，節目主持聊到了具俊曄對大S的愛，他生活中對大S照顧入微，有次大S身體不適、行動不便時，他直接「公主抱」陪她上廁所，還溫柔安撫「妳很輕」；原本不下廚的他，也為了大S開始學做菜，堅持每天親自準備一餐，具俊曄坦言，因為遇見真正想守護的人，才讓他願意為對方付出一切。先前因前夫汪小菲相關言論，外界一度對具俊曄出現「吃軟飯」、「靠前夫付電費」等質疑，不過他始終未正面回擊，而是默默接下夜店表演、廣告與通告，以實際收入證明自己的能力，節目中也透露，他也私下規畫要靠自己購置新居，希望替大S與孩子們打造安穩的生活空間，然而在兩人入住新房前，大S就先走了一步，令具俊曄陷入無窮的悲痛中。大S離世後，具俊曄的深情更讓外界動容，在妻子逝世一周年之際，他親自參與設計紀念雕像《熙媛的永恆軌道》，將兩人的象徵元素融入作品中，寓意彼此永恆相伴，此外，他也在手腕刺下象徵兩人情感密碼的「第4條線圈」，並寫下親筆信吐露心聲，哀痛直言「好想再抱妳一次」，至今仍時常前往墓園守候。