交通部最新公告修正《道路交通安全規則》，自 2 月 28 日 起，針對新車領牌的「隔熱紙透光率」將開始嚴格規範，不同車種的透光率也有部分區別！此外，針對「國際駕照使用限制」與「行人避讓救護車」也有新規定上路。你的愛車是否符合標準？舊車需要重貼嗎？《NOWNEWS》彙整成懶人包一次解答！
📍本文重點摘要
◼︎隔熱紙透光率新規何時上路？實施對象有誰？
◼︎隔熱紙透光率標準
◼︎國際駕照漏洞防堵
◼︎行人避讓新規則
隔熱紙透光率新規何時上路？實施對象有誰？
1. 實施對象與時間
實施日期： 2 月 28 日起。
適用範圍： 228以後出廠、新登檢領照的車輛（申請牌照檢驗時）、新車未來驗車。
驗車不合格者：為了防堵新車領牌後再貼不合格隔熱紙的情況，小客車新車領牌上路5年後、計程車和幼童車領牌1年後將檢驗，不合格者須在1個月內改善並申請覆驗，覆驗不合格者，可依《道路交通管理處罰條例》處罰900元以上1,800元以下罰鍰，逾期1個月吊扣牌照，逾期半年則直接註銷牌照。
注意事項： 舊車目前暫「不溯及既往」。如果您目前已領牌的車輛，舊車車主目前不用擔心驗車不過或需要重貼，但為了安全仍建議檢查並更換符合規定透光率的隔熱紙。且交通部也表示，若成效有限，未來「舊車」也不排除納管。
2. 透光率標準（一般自小客車）
新車領牌時，必須符合以下標準，且隔熱紙需有合格標識：
前擋風玻璃： 可見光透過率需達 70% 以上（但在玻璃邊框上緣起 15 公分內的區域，不在此限）。
前側窗： 可見光透過率需達 40% 以上。
3. 特殊車種標準（計程車、幼童專用車）
這類車種標準更嚴格，全車都納管：
前擋風玻璃： 70% 以上。
前側窗： 40% 以上。
後側窗 ＆ 後擋風玻璃： 均須 40% 以上。
國際駕照漏洞防堵
為了避免駕駛人在台灣駕照被吊扣/吊銷後，鑽漏洞持外國駕照繼續開車，新規定如下：
規定內容： 若駕駛人在我國有以下紀錄，不得持外國、中國大陸、港澳或國際駕照在台開車：
駕照遭吊銷 或 註銷。
受不得考領 駕駛執照處分。
受吊扣處分尚未執行完畢。
影響： 違規紀錄者將無法透過「換照」或「持國際駕照」的方式規避處罰。
行人避讓緊急車輛新規
不只車輛要讓，行人穿越馬路時也要注意！
避讓對象： 消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒化災應變車（開啟警號執行任務時）。
行人避讓準則
已開始穿越： 若行進方向不會阻礙該車輛，應 迅速穿越，不要逗留。
尚未穿越： 應 暫停路邊 等候，不得搶快穿越道路，讓緊急車輛先行。
❓交通新制常見問題 FAQ
Q1：我現在開的車，隔熱紙貼很黑，2/28 後會被開罰單嗎？
A： 目前規定是針對「新登檢領照」的車輛（新車領牌），舊車目前不溯及既往，一般定期驗車暫不適用此新標準。但為了行車安全，建議太黑還是更換較好。
Q2：怎麼知道我的隔熱紙透光率是否合格？
A： 交通部已公布「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」，並揭露了 12 家建議廠牌與型號。新車貼膜時，請認明有合格標識的產品。
Q3：行人聽到救護車聲音，跑到一半要停下來嗎？
A： 如果您已經在馬路中間且能迅速通過、不擋到救護車，請快速通過；如果還沒開始走，請在路邊暫停等待。
資料來源：交通部
