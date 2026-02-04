我是廣告 請繼續往下閱讀

臺中一名任職於某國中的數學老師，遭控與未滿16歲女學生發生不當親密行為。法院審理後，認定被告身為教師，與學生間存在明顯權力與信賴不對等關係，理應善盡保護與教導責任，卻未能自我節制行為已觸犯刑法，判處有期徒刑5月，得易科罰金，並宣告緩刑2年。判決指出，被告於任教期間，與一名年約14歲的女學生互動關係逐漸失去分際。法院認定，雙方於113年6月間，在校外特定場所發生逾越一般師生界線的不當肢體接觸行為。男師把少女帶出門，於南屯區一處路邊停車格內，在未違反少女意願下，對少女舌吻、掀開內衣舔胸，以此方式猥褻。後來，男師帶著少女到秀泰影城看電影，先在觀影時未違反意願撫摸少女大腿，又在車輛停在停車格後，未違反意願解開少女內衣、舌吻、舔胸，甚至動手撫摸少女私密處。少女說，老師部分行為並未違反意願，但是「有些親密行為我有伸手擋，是因為不想這麼快，但沒有覺得被侵犯，就是覺得男女朋友之間互動」。合議庭指出，被告於偵查及審理中，對相關行為坦承不諱，被害學生及其法定代理人證述內容前後一致，並有通訊紀錄、監視器畫面等客觀證據相互佐證，足認犯罪事實明確。惟依現有證據，尚不足以證明被告係以強暴、脅迫或違反被害人意願的方式為之，未達強制猥褻之構成要件，因此改以較輕罪名論處。量刑時，法院指出，被告身為教師，與學生間存在明顯權力與信賴不對等關係，理應善盡保護與教導責任，卻未能自我節制，行為確屬不當，對被害學生身心造成影響。不過，考量被告無前科、犯後態度尚稱坦承，且已與被害學生及其家屬達成和解，因此裁定給予緩刑，並於緩刑期間付保護管束。