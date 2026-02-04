我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著接下來清明端午節連假效應、及五一勞動節連假新制啟動，國人國內外旅遊需求持續升溫。品保協會表示，東南亞以高性價比與多元文化深受歡迎，而紐澳進入秋季，團費降幅相當明顯；整體而言，受惠於航班供給增加、匯率相對有利於假期安排，出境旅遊市場維持高度熱度。旅行業品質保障協會今（4）日舉行合理團費發布記者會，劉亦樑提醒民眾春節出國旅遊留意，行動電源、噴霧、藍牙耳機等物品在飛安上的影響，以及托運行李綁帶、飾品等容易造成機具故障影響航班。馬新泰菲印旅遊委員凌榮浚表示，今年第二季跟第一季相比，東南亞雨季結束天氣較為穩定舒適，除少數國家因票價調漲，漲幅約2%（不含寒假春節期間），其餘大多持平。但若跟去年第二季相比，漲幅約1至3%，受油價波動影響導致燃料稅金持續高漲影響；其中長灘島因無直飛航班，成本較高，漲幅約5-10%。凌榮浚也說，國人近期會去印度旅遊，但因為出現立百病毒，目前尚無有效藥物，東南亞各國在入境海關都有嚴格監控，請旅客放心。東北亞日本線委員廖培沅則說，我國出國人數中有35%是前往日本旅遊，而日本入境觀光旅客數4268萬人，比前一年成長581萬人。去年日本首相高市早苗台灣有事可能構成日本行使集體自衛權的存亡危機事態言論，引發北京不滿，更呼籲公民避免前往日本。此事並未影響日本觀光客成長，住宿、交通等費用也沒有因為抵制而降價。廖培沅也說，日本因應大量觀光客進入日本，7月1日起調高出境稅從1000元變成3000元，赴日旅遊成本將提高。美洲委員李英明表示，美加地區、墨西哥3個國家共同舉辦世界盃足球比賽（FIFA），來自48個國家隊的球迷都將前往觀賽，當地遊覽車、飯店供應缺乏，可能影響第二季相關團體運作，6月影響漲幅可能超過一成；有意願前往旅客建議安排在4至5月。