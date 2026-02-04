我是廣告 請繼續往下閱讀

▲苗栗市長余文忠前往事發地探查。（圖／翻攝余文忠臉書）

苗栗市南苗市場今天上午7點多驚傳砍人案！45歲鍾姓男子因在市場內亮刀，嚇壞民眾，在警方到場處置時突然揮刀砍傷33歲朱姓員警，導致朱員頭部被砍中2刀，分別受有7公分與10公分傷口，並出現顱骨局部骨裂，術後已轉入加護病房觀察，然而在這場混亂中，一名李姓員警為制止鍾嫌連開2槍，導致鍾嫌胸部中彈送醫不治，過程中另有一名羅姓民眾手掌遭誤傷，幸無大礙，隨後苗栗市長余文忠趕往醫院探視後發現，羅姓民眾竟是他當兵時期的同梯，余文忠直言，看到昔日袍澤平安無事，懸著的心才真正放下。據了解，今天一大早七點多，當時45歲鍾姓男子疑似找攤商借手機遭拒，隨後亮出隨身攜帶的折疊刀，引起市場內民眾恐慌，警方獲報到場處理後，多次喝令鍾男棄刀無效，警方隨即噴辣椒水試圖制伏他，這時，鍾姓男子竟突揮刀砍傷朱姓警員頭部，危急之際，一旁李姓員警連開2槍制止，一發擊中鍾男腹部，另一發流彈則不慎波及上前幫忙的羅姓民眾左手掌，3人隨即被送往醫院治療，然而嫌犯因左上臂、左胸、左腹受傷，經搶救後傷重不治。事發過後，苗栗市長余文忠第一時間趕往醫院探視受傷人員，令人驚訝的是，那位在現場見義勇為而受傷的羅姓民眾，竟然是市長當兵時的同梯；余文忠坦言，接獲消息時心情極其沉重且憂心忡忡，直到在診間親眼確認其傷勢穩定、平安無事，懸著的一顆心才終於放下。余文忠也藉此提醒社會大眾，面對突發暴力事件時，應優先確保自身安全並冷靜撤離，避免遭受無謂的波及。隨後，苗栗市長余文忠趕赴醫院慰問受傷的朱姓員警。儘管目前已脫離生命危險，但朱員的傷勢相當嚴重，左額頭留有長達7公分的傷口，頭頂更有一道深及10公分的撕裂傷，失血量一度達到500至1000cc。院方雖已緊急完成頭部縫合手術，但透過電腦斷層掃描進一步追蹤後，發現其顱骨仍有局部骨裂情形。考量到頭部創傷的風險，市長特別建議醫療團隊將朱員轉入加護病房進行嚴密觀察，並要求提供最高規格的照護，務求確保基層同仁能平安度過關鍵觀察期。目前針對整起衝突的具體事發經過以及嫌犯的犯案動機，警方正全力展開調查，以求盡快釐清真相。