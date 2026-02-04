威力彩已連續28期槓龜，明（5）日開獎的威力彩頭獎金額上看9.7億。對此，命理專家小孟老師特別分析了2月5日的運勢，財神爺將眷顧4生肖、4星座的朋友們，同時公布了招財秘訣、好運投注時段以及財位、好運色。
2月5日財運最好四生肖！招財秘訣搶先看
威力彩頭獎連槓3個多月持續累積獎金，2月5日威力彩的頭獎9.7億元，讓許多民眾都想趁著年後試試手氣，看能不能一舉財富自由！小孟老師今（4）日也點名了4生肖、4星座偏財運旺盛，但他也補充：「偏財運好不僅只是指彩劵，更多是投資股票基金與貴金屬」。
第四名：馬
屬馬的人本週偏財運很旺盛，建議在下注前，可以多吃五穀類的食物，或者尋找有賣五穀雜糧附近的投注站去下注，譬如：麵包店、饅頭店、米店、便利商店旁的投注站。
第三名：羊
屬羊的人，可以藉由另外一半，或者你深愛的家人去幫你下注。除此之外，也可以尋找宗教廟宇，教堂旁的投注站，說不定可以成為下一個幸運兒。
第二名：猴子
猴子偏財運有所增強，若你想要投資股票基金，也蠻適合去做投資。若你想要購買彩劵，建議可以尋找飲料店旁、河堤邊、加水站的投注站去進行下注。
第一名：老鼠
老鼠投資運勢動能增強，可以尋找電波比較強的投注站。譬如：電塔附近、手機通訊行、電力公司附近的投注站。
2月5日好運四星座
雙子、處女、天秤、射手
2月5日好運投注時段、財神方位、好運色
好運時段：
早上9:00-11:00
中午11:00-13:00
下午13:00-15:00
財神方位：東方
財運顏色：粉色
資料來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
