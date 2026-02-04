我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節長假將至，許多人計畫熬夜打牌、追劇狂歡，但小心「頭痛」找上門！近期李綜合醫院神經內科門診發現，30多歲的偏頭痛患者明顯增加，醫師詢問後發現共通點，皆有凌晨12點後才入睡、且睡前重度使用3C產品的習慣。李綜合醫院神經內科醫師李奕德指出，近期有兩名30多歲患者主述經常偏頭痛，即便服藥也未見改善。經詳細詢問，發現兩人都有「睡前躺床滑手機」的習慣，常因追劇忘了時間，分別延後至凌晨12點及2點多才入睡。李奕德說，長時間晚睡、睡眠不規律，會導致腦部無法獲得充分休息，加上3C產品產生的藍光會干擾生理時鐘，影響睡眠品質，進而引發嚴重的偏頭痛。除了生活習慣，氣候也是誘發因子。李奕德表示，近期冷氣團來襲、天氣忽冷忽熱，低溫刺激會導致血管收縮、刺激神經，這也是門診偏頭痛患者激增的原因之一。面對即將到來的9天年假，醫師提醒，過年期間有四大行為最容易誘發頭痛，作息亂：熬夜打牌或白天補眠過久，影響神經傳導物質調控。藍光多：報復性追劇，3C藍光持續刺激大腦。飲食重：攝取過多高油、高鹽食物。脫水：飲酒過量卻水分攝取不足。醫師建議，假期期間應盡量維持規律作息，睡前1小時避免使用手機。若出現頭痛症狀，應注意水分補充並適度休息。若疼痛加劇或持續不適，應尋求專業醫師協助，以免破壞過年興致。