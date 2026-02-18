我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈銀河（如圖）也是天然美女，跟鄭浩英悔婚後嫁給曾任職國會議員的政界人士池尚昱。（圖／翻攝自維基百科）

▲李英愛（右）和鄭浩英（左）結婚超過16年，育有一對龍鳳胎。（圖／翻攝自韓網）

南韓「國民女神」李英愛2003年憑藉古裝劇《大長今》紅遍全亞洲，夫妻間的好感情羨煞旁人。可鄭浩英還有一個曾經比李英愛更加出名的前女友經常被提起，那就是韓國資深女星沈銀河；更令人感到尷尬的是，鄭浩英與沈銀河的舊情要從2001年開始說起，當時沈銀河雖比李英愛小2歲，但是她更早出道，知名度也更高，代表作包括電影《八月照相館》、《愛情倒後鏡》，年紀輕輕就爆紅；也因此沈銀河與鄭浩英相差21歲的戀情，讓外界相當不看好。沈銀河當時一度為愛癡狂，甚至計畫與鄭浩英偷偷結婚、移居美國。但這段感情遭到沈母強烈反對，最終沈銀河在婚禮預定日的前2天臨時止步、宣告分手。這場驚天動地的悔婚讓鄭浩英深受打擊，甚至傳出他曾因此陷入絕望，動了輕生念頭。而在沈銀河淡出影壇後，外貌與氣質與其高度重疊的李英愛靠著《大長今》爆紅，事業如日中天，並在2009年宣布正式嫁給鄭浩英。這樁婚事曝光後，讓韓國媒體與網友不免將前後任女神放在一起比較。現年55歲的李英愛和沈銀河同樣都擁有一雙空靈電眼與清新脫俗的氣質，相似程度宛如雙胞胎，這也讓「替身說」的傳聞在網路上甚囂塵上，不少人認為鄭浩英尋尋覓覓，最終仍是找了一個與舊愛神似的女人共度一生。儘管外界流言蜚語不斷，甚至被酸民冷嘲熱諷，但李英愛用時間證明了自己在家庭中的地位。2019年她曾被拍到和鄭浩英現身機場，夫妻二人全程十指緊扣有說有笑，甜蜜的互動與深情是演都演不出來的，這也讓外界終於相信，李英愛是嫁給了愛情。