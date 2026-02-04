我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨6名新任不分區立委於昨（3）日就職，外界關注中配李貞秀違反《國籍法》中「公職人員禁止雙重國籍」的規定，她則自稱已赴對岸提出申請，但當地公安局卻表示無法辦理，引發政壇熱議。對此，前立委鄭運鵬忍不住開罵，從李慶安的例子就知道不能接受雙重國籍，講那些什麼憲法解釋都是狗屁，中華民國憲法裡面也沒有「中國」這兩個字。李貞秀昨日在立法院宣示就職時，情急之下說成了：「我唯一只有中華人民共和國國籍！」掀起輿論譁然；此外，她受訪時還秀出機票，稱她去年赴出生地衡南縣公安局出入境辦事處，申請放棄國籍，但是縣公安局完全不受理，不過自己沒有放棄，又再跑了一趟市公安局出入境管理處，同樣不被受理；李貞秀更不客氣反嗆，不然把文件轉給內政部，請內政部去放棄看看。鄭運鵬今日也不客氣開嗆，從古早以前李慶安的例子就知道，中華民國立法院不能接受擁有美國的雙重國籍，更何況是現在的中華人民共和國國籍。中華人民共和國的成立，就是要否定推翻中華民國的存在，講那些什麼憲法解釋都是狗屁，中華民國憲法裡面，不可能規範有沒有中華人民共和國，或者有沒有美利堅合眾國，中華民國憲法裡面也沒有「中國」這兩個字。