民眾黨6名新任不分區立委於昨（3）日就職，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她則自稱去年已赴對岸提出申請，但當地公安局卻表示無法辦理，李貞秀也因此成為了台灣憲政史上首位中配出身的立法委員，掀起政壇一陣熱議。不過，曾為警察的資深球評石明謹發現，李貞秀的申請表格出現5大錯誤，懷疑她根本就沒有送出表單，這不過是記者會前臨時亂填的。石明謹表示，看了一下李貞秀填的表格，自己身為一個退休的不笑公務員，懷疑她根本沒有送出申請表，這張只是記者會前臨時亂填的，因為真的送出這張表格，被打槍一點都不意外。第一、表格中的英文姓名「Middle Name」這欄，是有些國家的人，會另外有個中間名，例如Peter "Johnny" Willams，不是叫她填「貞」這個字，這樣填寫，英文名字會變成「李秀」耶！石明謹續指，第二、中華人民共和國用的是漢語拼音，李貞秀應該是拼成LI,ZHEN-XIU，這裡拼成LI,CHEN-HSIU，明顯是威妥瑪拼音，台灣可以自由使用不同拼音法登記，但對岸只能用漢語拼音，他是不太相信在資料庫中，李貞秀的英文名字是這樣拼啦！接著第三，石明謹提到，李貞秀在中華人民共和國的原公民身分號碼沒有填寫，她不填身分證字號，加上名字胡亂填寫成這樣，有辦法辨識她的身分才有鬼；第四、現住地址就只寫「臺灣新竹」4個字，他是不相信世界上有那個國家的公務員可以接受這樣的地址，就算是中華人民共和國的公務員素質，應該也沒這麼差。​最後，第五點，石明謹更是忍不住開嗆，要李貞秀填戶口註銷日期，她就打個勾，時間也不填寫，真的是很大牌，這張表格看起來要填的東西不多，他不禁狠酸：「認真一點好嗎？」