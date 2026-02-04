我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本火腿鬥士隊投手孫易磊目前在日職春訓已經進入Live BP，備戰經典賽的狀態將以後援身份調整。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.15）

▲古林睿煬結束與中華隊的第一週訓練，暫時離隊返回火腿隊春訓，目前已經進入Live BP狀態，目標以先發調整。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.15）

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊持續在國家運動訓練中心集訓，旅日組與中職組的投手群都已經進入Live BP（實戰投打），中華隊牛棚投手教練王建民今（4）日受訪時表示，旅日的古林睿煬與徐若熙以先發調整，孫易磊以後援調整。投手教練林岳平不擔心旅日投手狀態，「這是日本多年來春訓節奏，報到就要有實戰投打的強度，到時候大家拭目以待，一定會驚訝的。」左投陳冠宇上週加入集訓，今日首度進入牛棚，牛棚投手教練王建民表示，陳冠宇目前是第一次「捕手站立牛棚」，狀況仍持續調整中，「有慢慢進入狀況，沒有想像中落後太多。」中華隊最終30人名單昨日已經繳交，6日將由大會統一公布，針對投手的取捨，王建民坦言心情很複雜，「有跟餅總（林岳平）討論，以近況為主，也考量到一些旅外投球限制，搭配中職投手，相互去做準備。」旅美球員目前預定2月28日前往日本宮崎會合，王建民坦言，最大的問題雖然是時差，但不用太過擔心，「球員母隊會幫他們做調整。」針對旅外投手的備戰狀況，王建民指出，旅日組的都有看過投球影片，旅美組則是等待母隊寄過來的影片。對於旅日組的古林睿煬、孫易磊、徐若熙的調整定位，王建民表示，古林睿煬與徐若熙以先發調整，孫易磊以後援調整。中華隊投手教練林岳平不擔心旅日投手狀況，「月底的交流賽，大家拭目以待。」雖然30人名單還沒公布，但旅日組的投手都會在「台日交流賽」登板。林岳平指出，旅日在2月1日春訓，投手報到時，就必須要有live BP的狀態，「這是日本多年來春訓節奏，報到就要有實戰投打的強度，日本照料投手會更嚴謹，那時間點我們要的目標有沒有達到，到時候大家拭目以待，一定會驚訝的。」