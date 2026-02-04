台南與苗栗爆發隨機砍人事件造成多人受傷，引發全國人心惶惶。台北市政府今（4）日表示，北市府與新北市府訂於115年2月5日(週四)13時30分至14時30分，於捷運新蘆線大橋頭站及三重國小站，共同辦理(第三階段)跨域高強度無差別攻擊危安實兵演練，為讓民眾熟悉細胞簡訊接收並達到重大災害事件發生時即時避難效果，民眾屆時如果收到CBS細胞簡訊時無須驚慌。

北市府表示，本次演練與日前在捷運市政府站及台北車站的實兵演練一樣，將結合細胞簡訊避難疏散告警訊息發送(新北市端亦同)。目前中央核定內容如下，請各家媒體協助宣導，民眾屆時如果收到CBS細胞簡訊時無須驚慌。

<CBS細胞簡訊內容>
([演練][疏散避難]2月5日於捷運大橋頭站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。臺北市政府1999    [Drill] [Evacuation]A major incident has occurred on MRT Daqiaotou Station.For your personal safety,please remain calm,find cover nearby,and avoid gathering in the crowd. Taipei City Government 1999

