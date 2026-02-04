我是廣告 請繼續往下閱讀

金融監督管理委員會今（4）日公告，同意法國巴黎銀行在臺分行（法巴銀行）進駐高雄資產管理專區試辦業務，並自其開辦日起試辦至115年6月30日止。法巴銀行前於114年6月經金管會核准開辦高資產業務，本次申請進駐高雄專區試辦業務類型涵蓋保險融資、Lombard Lending、自行質借、家族辦公室等項目，並依金管會要求，就高雄專區營運據點之管理架構、內控制度、風險控管機制及洗錢防制等提出具體規劃，及落實顧客權益保護與申訴處理機制，確保各項業務在試辦期間符合法令並穩健運作。另金管會亦要求銀行指派專責人員負責督導相關業務，進一步強化自律管理能量。金管會表示，加計本案，迄今已同意19家銀行進駐高雄專區試辦業務，試辦業務項目主要以授信業務（包括自行質借、保險融資及Lombard Lending）、家族辦公室及跨境金融服務為主。金管會將持續秉持風險控管與業務創新並重之原則，定期檢視試辦成果，持續研議下一階段推動策略。