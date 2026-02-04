我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部從2019年修正《工廠管理輔導法》將未登記工廠納管為特定工廠，並公布落日大限要求轉型。經濟部今（4）日表示，將透過韌性特別預算補助特定工廠研發轉型、設備汰舊換新，每案最高補助300萬元，預計整體效益將可帶動9億投資額，促進300家特定工廠升級轉型，截至1月下旬已受理81案申請、6案審核通過。經濟部次長何晉滄預告，等到台美對等貿易協定後，政府將推出新的產業輔導措施，因此，若補助申請踴躍，不排除後續還會再加碼。據《工輔法》規定，2016年5月19日前農地既有的低汙染未登記工廠，若要接受政府輔導須經三大關卡。第一，2022年3月19日前內申請納管，並在1年內提出工廠改善計畫；第二，2032年3月19日前要取得「特定工廠登記」；第三，取得特定工廠登記後，業者須申請用地計畫、土地變更與工廠登記，才能成為「合法」工廠。何晉滄說，考量特定工廠考量其扮演台灣許多傳產重要的供應鏈夥伴，經濟部以韌性特別預算，提供特定工廠研發轉型及設備汰舊換新補助。經濟部表示，目前全台還有1.2萬家特定工廠，是受美國關稅衝擊，並符合相關工廠資格，皆可申請投入雙軸轉型、技術加值，每案最高補助300萬，且全新設備購置費用可佔總經費的4成。何晉滄表示，這項補助案將受理至6月30日或是經費用罄為止，預計共可帶動9億投資額、協助300家特定工廠升級轉型，而截至今年1月27日累計受理81案，並已審核通過6家，包括金屬鍛造、水五金製造業者等。現場也邀請獲補助的特定工廠。日大興機械總經理藍彬表示，此次投入800多萬，在高張力鍍鋅鋼環保棧板製程中，導入智慧換模、自動點焊，不但解決缺工痛點，換模時間更是由過去的2天縮短至15分鐘，有助於進軍歐洲電子廠供應鏈，預估產值可望增加800萬元。金和興銅鍛造董事長葉信良則提到，此次投入720萬元，推動鍛造製程數位化與智慧工料系統，邁向智慧製造，產能提升15%，年產值預估可增加600多萬元。