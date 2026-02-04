我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆新年將至，家家戶戶陸續著手年前大掃除，家事達人陳映如分享窗簾清潔訣竅，就是先拿「過碳酸鈉」泡一下，讓窗簾上的戶外灰塵變污水之後，若是能機洗的材質就直接丟進洗衣機，方便又快速，至於最多人不會的擦窗戶，其實只要先用除塵撢，把灰塵清乾淨，接著噴上適量的玻璃清潔劑和擰乾的濕布，均勻擦拭玻璃，最後用玻璃刮刀由上往下，就能一次刮乾淨。陳映如提醒，有的窗簾不能機洗，因此在洗之前，一定要確認好材質，不能機洗的，請送乾洗，建議窗簾盡可能一年至少洗一到兩次，越久不洗，布料纖維越容易受損，反而縮短使用壽命；紗簾則是洗完後掛回去讓它自然風乾即可，過於厚重的窗簾，可先放在室內並且開除濕機，等窗簾乾了再掛回去就好。最讓人搞不清楚如何清潔的玻璃窗戶，陳映如建議「先除塵再擦」，當順序和工具用對了，就會輕鬆很多，首先是用除塵撢，把灰塵清乾淨，接著噴玻璃清潔劑，但不要噴太多，不然只會更難擦，再來用擰乾的濕布，均勻擦拭玻璃，最後用玻璃刮刀由上往下一次刮乾淨，或是選用玻璃機器人、平板拖把，順序一樣都是先除塵再擦。