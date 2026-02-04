我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德昨日到台北國際書展，並購入多本書籍，今（4）日分享他所購買的63本書單，並邀請大家一起挑幾本好書，讓閱讀成為生活的一部分，走近書本，也走進文化；其中，書單出現「百合」（Girls’s Love，GL、女女戀）的漫畫，引起網友關注。此外，副總統蕭美琴也推薦25本書，並提到，繁忙的日常生活中，能有一段時間沉浸在閱讀裡，對她來說是最好的充電。賴清德表示，他昨天到台北國際書展，從漫畫到詩集一本接著一本，忍不住買了許多書，也看到不少朋友留言詢問他買了哪些書，因此特別整理這份書單，和大家分享。他說，2026 年，邀請大家一起挑幾本好書，讓閱讀成為生活的一部分，走近書本，也走進文化，「讓我們用行動支持好書，共同支持台灣的出版產業與優秀創作者」。蕭美琴也透過社群分享，繁忙的日常生活中，能有一段時間沉浸在閱讀裡，對她來說是最好的充電。她說，「地緣政治」始終是她關注的重中之重，從國防安全、數位韌性，到科技如何重塑現代戰爭的型態，以及民主社會在威權擴張的壓力下，如何建立更堅實的自我防衛機制，這些書不只是知識，更是思考台灣如何與世界共處的戰略養分。蕭美琴提到，愛台灣不只有守護安全，更要感受這塊土地的溫度。她的書單裡也有許多關於台灣歷史、產業、飲食的故事，同時，為了走更長遠的路，幾位優秀醫師分享的生命故事與養生智慧，也是她非常重視的領域；還有榮獲「第19屆日本國際漫畫獎」的台灣作品，看見台灣漫畫家以驚人的創作實力，用故事帶著台灣走向世界，真的感到與有榮焉。蕭美琴說，「閱讀能滋養心靈，也能讓我們看見更寬廣的世界。希望大家都能在書海中自在徜徉，帶著滿滿的收穫與能量回家。」（1）陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方（聯經）（2）台灣感性：台灣的庶民日常，就是亞洲的感性風景（聯經）（3）野球與棒球：跨海的白球與台日百年記憶（聯經）（4）青色之花（聯經）（5）日花閃爍：台語的美麗詞彙＆一百首詩（時報）（6）天命：台灣民主運動者許信良的一生見證（時報）（7）山爺（聯合文學）（8）大腿山（九歌）（9）在燈暗的時候唱歌給自己聽（悅知文化）（10）覓蜆仔（鏡萬象）（11）槍聲（經典版）：台語二二八小說集（前衛）（12）蕉葉與樹的約定（鏡文學）（13）從雲端走下來的家族──拉庫拉庫溪流域的遷移（健行文化出版社）（14）一個春天的童話：小說亮均、亭均（前衛）（15）民主台灣一百年：跨世紀的民主運動（前衛）（16）祝你快樂：魏廷朝給孩子的信（前衛）（17）台灣民主的中年危機：解嚴38年後的觀察與反思（左轉有書）（18）台灣製造：MIT台菜與台灣味，台灣人的飲食故事（二十張）（19）成為「新二代」：多元文化與地緣政治下的跨國婚姻子女（春山）（20）此岸與彼岸：一個社會運動者的身心之旅（春山）（21）李登輝與台灣的國家認同（有理）（22）臺灣人的歷史：若林正丈拆解臺灣躊躇又持續變動的國族認同（明白）（23）不戰的勝算：新冷戰關鍵時刻，四大行動計畫嚇阻中共侵臺野心（一卷文化）（24）蘋果在中國：美國科技巨頭如何造就中國製造霸權（商業周刊）（25）李喬經典小說漫畫套書：告密者＋哭聲（前衛）（26）間隙（臉譜）（27）怪島奇譚（蓋亞）（28）金門衛生兵的日子（燎原）（29）課金派戀愛（大辣）（30）空笑夢圖像小說：第一卷．黃金樓（遠流）（31）器官拼圖（鯨嶼文化）（32）這裡不簡單1：不簡單的棒球場（小木馬）（33）在鳥籠出生的小綠和他的朋友們（是路故事有限公司）（34）爸爸的破酥包（華語、泰語雙語繪本）（斑馬線文庫）（35）三隻腳的食蟹獴與巨人（大塊文化）（36）請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動！（大塊文化）（37）當AI取得話語權，人類還剩下什麼？：以當代哲學與溝通理論探討AI的語言、意識與作者權威性問題（商周）（38）共同知識：揭開人類群體合作的邏輯，剖析經濟、政治、日常生活現象的隱藏規則（商周）（39）十年一覺電影夢：李安傳（經典新版）（時報出版）（40）我寫故我在：寫作文明大接力，人類想像力歷史造就AI世紀（時報出版）（41）廚房キッチン（時報出版）（42）我與城市（時報出版）（43）繼承經濟：是時候談談父母銀行了，千禧世代的獨立難題與社會價值重新排序（麥田）（44）台灣古建築裝飾深度導覽圖錄（貓頭鷹）（45）何日君再來（木馬文化）（46）玫瑰玫瑰我愛你（洪範）（47）穿越時光見到你：36場歷史縫隙的世代對話（文訊雜誌社）（48）出太陽（九歌）（49）撒旦的探戈（聯合文學）（50）所在（聯合文學）（51）掛蠓罩的暗暝（維京）（52）突破極限的信念「陳傑憲」：從場內到場外，台灣隊長全力以赴的堅持與自白（聯經）（53）工作排毒：讓你咻咻咻的工作編輯術（逗點文創結社）（54）做書的人2：探訪韓國書業人士浪漫的人生選擇（逗點文創結社）（55）入陣者：台灣勞工運動三十年，一場尊嚴與抵抗的對話（衛城出版）（56）敵人 L’ennemi（大塊文化）（57）循環在有無之間：永豐一百年的永續智慧（大塊文化）（58）「發現太平洋抹香鯨」三部曲：台灣π、海洋台灣新地標、浮島（大塊文化）（59）中國模式的終點：從科舉帝制到數位威權，揭露中國式治理制度的宿命（今周刊）（60）馬斯克的X帝國：矽谷最瘋狂！一場價值440億美元的推特權力遊戲（今周刊）（61）解構美中冷戰：看懂比美蘇更複雜的新格局，從貿易戰到軍備競賽，台灣身處關鍵十字路口（今周刊）（62）圍堵中國：全球抗中新秩序下的中國末路與台灣生存新戰略（今周刊）（63）為什麼全世界都在缺貨？：跨越全球的供應鏈風暴，揭開穩定生活的幻象（今周刊）【守護民主與數位韌性】在這個變動的時代，我們需要更清晰的戰略視野。科技共和國：硬實力、軟信念與西方未來 — Alexander C. Karp, Nicholas W. Zamiska請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動 — Joseph Wen國防產業地緣政治學【全民必備．第一本全球軍工產業分析全解讀】 — 小野圭司數位國土保衛戰 — 李忠憲、林宗男、林修民∕口述；游婉琪、白廷奕∕採訪撰稿島鏈有事：如果明日就是臺海戰爭，國際第一線怎麼危機應變？沖繩、日本、臺灣為何命運相連？ — 張鎮宏, 《報導者》團隊Ghost Nation: The Story of Taiwan and Its Struggle for Survival — Chris HortonThe Subtle Art of Resistance: Lessons from Cats for Surviving Fascism — Stewart "Brittlestar" Reynolds（這本從貓咪身上學習抵抗精神的書，我特別有感觸）Machines of Loving Grace — Dario AmodeiRed Tide: A Novel of the Next Pacific War — M.P. WoodwardMeshtastic: A Comprehensive Guide to Off-Grid Mesh Communication — David A. Rodgers Jr.Empire of AI — Karen Hao【台灣故事：產業、歷史與文化】越在地，越國際。這些書寫下了台灣的獨特與驕傲。張忠謀自傳 — 張忠謀此地即世界：臺灣，世界史的現場 — 故事 StoryStudio禮物：一本關於台灣認同的書 — Kolas Yotaka蕉葉與樹的約定 — Nakao Eki PacidalMade in Taiwan: Recipes and Stories from the Island Nation — Wei, Clarissa【台灣軟實力：台漫榮耀】恭喜這些優秀作品獲得第19屆日本國際漫畫獎肯定！Mararum：山間料理人 — 南南日黎明前的回聲 — 狼七大仙術士李白 — 葉明軒【身心安頓與職場智慧】把身體照顧好，是為了應對更艱難的挑戰。醫療希望在花蓮：花蓮慈濟醫院院長林欣榮的創新醫路 — 林欣榮科學抗老，健康到老：旅美50載外科醫師教您的31個長壽之道 — 蔡榮聰與苦難同行：這些年病人教會我的事 — 郭漢崇這樣吃，全身疼痛都消失 — 尼爾‧柏納德丹麥式幸福工作法 — 針貝有佳The Hard Thing About Hard Things — Ben Horowitz