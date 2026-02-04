我是廣告 請繼續往下閱讀

▲不少網友透過宋承一的坐姿與小動作中處處透露著陰柔氣質，直言：「承一根本是姐妹！」（圖／翻攝自Netflix）

▲承一的坐姿也引發熱烈討論，而他在節目中深深吸引著「田徑的Karina」金珉志，讓不少人看衰這段感情線。（圖／翻攝自Netflix）

▲承一（後）偷偷撩髮的小動作，被不少眼尖網友捕捉。（圖／翻攝自Netflix）

Netflix戀愛實境節目《單身即地獄5》開播後話題持續升溫，其中被稱為「田徑界 Karina」的金珉志，在節目中展現直率又感性的個性，尤其對男嘉賓宋承一的好感毫不掩飾，隨著互動發展，珉志在節目中的情緒起伏也牽動觀眾心情，相關片段在社群平台被大量轉傳討論。不過隨著節目播出後，不少眼尖的網友跟粉絲開始透過一些日常細節，發現承一無處不透露出的陰柔細節，讓不少觀眾直呼：「承一根本是姐妹！」事實上，宋承一在節目初期並未立刻成為女嘉賓焦點，但隨著他與金珉志一同前往「天堂島」後，展現出反差十足的年下（編按：年紀比女方小）魅力後，他的討論度明顯飆升，結實的腹肌線條搭配帶點痞氣的外型，讓他迅速累積人氣，社群追蹤數在短時間內出現爆炸性成長，成為本季最具話題性的男嘉賓之一，也讓他的感情走向備受關注。隨著節目熱播，不少粉絲開始逐格檢視宋承一的舉止，意外抓到一連串「可愛細節」，有人發現他常配戴髮箍、坐在沙發上時姿態相當柔軟，空檔時會不自覺撥頭髮，喝茶或喝酒時還會自然翹起小拇指，加上偏好背心造型，這些動作被粉絲整理成合集，在網路上瘋傳，讓不少粉絲開始對他的性向做討論。相關片段曝光後，留言區瞬間歪樓，不少網友笑稱宋承一：「行為舉止太精緻」、「完全不像刻板印象中的硬派男生」，甚至直接封他為「姐妹代表」，雖然是帶點調侃的說法，但多數觀眾認為正是這些不做作的小動作，讓宋承一的角色更立體，也拉近了他與觀眾之間的距離。除了與金珉志的曖昧互動，宋承一同時也對另一位女嘉賓崔美娜秀保持好感，崔美娜秀跟金珉志2人同樣以氣場強烈、個性直接被貼上「女王型」標籤，讓宋承一的最終選擇成為本季最大看點之一，究竟他會被哪一條感情線打動，也成為觀眾持續追看的關鍵動力。