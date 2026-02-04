我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳宗憲拿出匯款明細，證明已經匯200萬元給Lulu了。（圖／記者李欣容攝）

吳宗憲今（4）日宣布《2025臭男人演唱會》加場，除了聊加場細節之外，大家也好奇他是否已給陳漢典和Lulu 200萬元，吳宗憲秀出匯款帳號，大笑，「小錢怎麼可能拖過隔天！」還透露3人有群組叫「Lu典宗」，現在則改成「Lu管宗」，因為陳漢典現在是Lulu在管。吳宗憲說陳漢典跟Lulu可以在他的眼皮子底下偷來暗去，休息室公用一間「雞兔同籠」，會譜出戀曲也不意外，吳宗憲說Lulu買房子的時候也沒邀請他去吃飯，「當時我就懷疑了。」至於200萬元的紅包給了沒？吳宗憲馬上秀出匯款帳號，直呼小錢不用拖過隔天。而大S過世週年，2日揭開具俊曄為她打造的雕像，被問到有無關心S家，吳宗憲表示跟S家平時不太聯繫，上一次是金鐘獎時有私下跟小S致意，「我在藝能界這麼多年，哪一個藝人跟全台灣電視台、製作單位都沒有衝突的，以前某報把我寫成怎樣，說我是現代陳世美，我去法院門口走來走去，算了不要告，沒有寫哪有新聞。」馬上轉頭看鹿希派，「不過人家寫你都是真的。」吳宗憲說自己有做的事，兒子都可以做，「所以他後來交很多女朋友。」還虧寶弟大談姐弟戀，把寶弟嚇得不知道怎麼接話。吳宗憲說自己過去是藝人，現在是生意人，還在現場噴神奇水，說女兒吳姍儒已經一年沒用洗衣精洗衣服，讓記者會變得像直播帶貨現場。