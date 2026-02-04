我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA交易截止日進入最後倒數，雖然金州勇士、明尼蘇達灰狼等隊正為了密爾瓦基公鹿超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）搶破頭，但如果他在明日前並未被交易，那麼到了今年夏天，這場爭奪戰的版圖將出現巨大變動。根據NBA資深名記史坦（Marc Stein）爆料，若戰線延長至休賽季，洛杉磯湖人將憑藉著高達9500萬美元的薪資空間，成為安戴托昆波最具威脅性的潛在下家。史坦在最新的報導中指出，公鹿雖然傾向在截止日前解決安戴托昆波的去留問題，但若雙方僵持至球季結束，湖人將成為「非常可行的威脅」。關鍵在於湖人預計在今年休賽季將騰出約9500萬美元的巨額薪資空間。「如果公鹿最終決定將這齣肥皂劇拖到春天，消息人士透露，湖人確實會成為網羅34號（字母哥）的強力競爭者，」史坦分析道。對於公鹿而言，與湖人交易的最大誘因在於，湖人可以直接利用薪資空間「吃下」安戴托昆波的頂薪合約，而無需像其他球隊那樣，為了匹配薪資而塞給公鹿一堆沒人要的爛約，這將能讓公鹿在送走王牌後，獲得最乾淨的薪資表進行重建。湖人的野心不僅止於此。報導中明確提到，湖人的終極目標是利用這筆空間，透過交易引進安戴托昆波或季後賽落馬的其他球星，來與目前的後場雙核心唐西奇（Luka Dončić）與里夫斯（Austin Reaves）組成恐怖的「三巨頭」。想像一下，擁有唐西奇的魔術般組織能力、里夫斯的穩定火力，再加上安戴托昆波在禁區的毀滅性統治力，這樣的陣容無疑將讓湖人重返奪冠大熱門行列。儘管湖人目前缺乏足夠的年輕潛力股與首輪籤來在「現在」打動公鹿，但到了夏天，薪資空間將成為最強武器。此外，湖人作為NBA最具故事性的豪門球隊，身處洛杉磯這座全美最大市場，其「紫金光環」對超級巨星始終具有致命吸引力。即便今年夏天無法透過交易得手，湖人也已將目光放遠。報導指出，湖人正刻意保持薪資結構的靈活性，若交易不成，他們仍將鎖定2027年的自由市場，屆時將有更多籌碼來追求這位希臘怪物。