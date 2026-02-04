我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（4）日開盤受美股拖累迅速跳水，一度跌至盤面下，失守32000點關卡，但盤中買盤強勁湧入電子零組件、記憶體族群，上演「開低走高」行情，收盤成功守住32000點，終場收在32289.81點，上漲94.45點；台積電則收黑，下跌15元、報收1785元。上櫃指數也盤中黑翻紅，收在301.52點，上漲3.26點；權值股收盤漲跌不一，台積電跌15元，報1785元；鴻海上漲2.5元，報收219元；台達電下跌5元，報收1210元；廣達上漲1.5元，報收278元；聯發科上漲5元，報收1800元；富邦金上漲0.9元，報92.7元。盤面上，重心明顯轉向電子零組件與記憶體，PCB族群景碩鎖漲停，臻鼎-KY也攻上漲停板，南電收盤漲逾3%，欣興微漲0.78%。玻纖布族群燿華也漲停鎖死，金像電午盤飆上800元，創下歷史新天價，終場收在797元，漲幅逾5%；富喬則漲1.36%。此外，台玻也表現亮眼，收盤大漲逾7%，氣勢驚人。除此之外，記憶體族群也在經歷先前的重摔之後，今日再度滿血復活，力積電漲停鎖死，南亞科、華邦電與旺宏成交量放大且股價強彈。今日台股收盤漲幅排行前五名為耀登、營邦、茂迪、東典光電、榮田；成交量排行前五名則為群創、旺宏、元晶、力積電、凱基台灣TOP50。市場分析，隨著春節長假將至，部分長線資金可能出現獲利了結，建議關注融資餘額是否過高。