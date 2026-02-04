金馬影后舒淇入行30餘年，結交不少演藝圈好友，她今（4）日公開一張和閨密林熙蕾、林心如的合照，3姝全都以「死亡角度」入鏡，網友看了表示「也只有女神敢這樣拍照」，此外，舒淇還罕見提及自己的本名林立慧，為照片下註解「林家女子自拍美照」。
舒淇掌鏡死亡角度 女神零包袱搞怪拍照
曝光的照片由舒淇掌鏡，她和林心如、林熙蕾都穿一身冬裝，鏡頭由下往上取角度，3位女神以鼻孔示人，原本的精緻美顏變得扭曲，舒淇甚至還擠出雙下巴，3人完全沒有包袱。
舒淇在配文寫道：「立春了！送大家林家女子自拍美照！」網友對此留言：「這角度向來刁鑽」、「穿這麼厚也掩蓋不了的美貌」、「美爆了！」
林心如、舒淇20多年姐妹情 婚禮互捧場
林心如和舒淇為演藝圈內著名、交往超過20年的好姐妹，兩人性格坦率投緣，經常私下相聚、在社群平台互相留言、點讚，且在彼此的婚禮與重要慶生場合，對方皆未缺席，林心如婚禮時，舒淇特地飛到往峇里島送上祝福，而在舒淇48歲生日時，林心如也與曾馨瑩、孫芸芸共同慶祝。
林熙蕾、舒淇相識29年 暱稱老婆互動甜
林熙蕾和舒淇同年出道，交情長達29年，情同親姐妹，兩女常在社群媒體互動，舒淇暱稱林熙蕾為「老婆」，且雙姝經常一起旅行、聚會，甚至分享喝醉、搞怪等私下樣貌。舒淇過去分享一張和林熙蕾於2002年拍攝的合照，當時修圖尚未盛行，雙姝真實容完全不怕檢視，網友大呼：「真的無整形美女無誤」、「我的女神都沒變」、「怎麼可以越活越年輕！」
資料來源：Shu Qi臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
曝光的照片由舒淇掌鏡，她和林心如、林熙蕾都穿一身冬裝，鏡頭由下往上取角度，3位女神以鼻孔示人，原本的精緻美顏變得扭曲，舒淇甚至還擠出雙下巴，3人完全沒有包袱。
舒淇在配文寫道：「立春了！送大家林家女子自拍美照！」網友對此留言：「這角度向來刁鑽」、「穿這麼厚也掩蓋不了的美貌」、「美爆了！」
林心如和舒淇為演藝圈內著名、交往超過20年的好姐妹，兩人性格坦率投緣，經常私下相聚、在社群平台互相留言、點讚，且在彼此的婚禮與重要慶生場合，對方皆未缺席，林心如婚禮時，舒淇特地飛到往峇里島送上祝福，而在舒淇48歲生日時，林心如也與曾馨瑩、孫芸芸共同慶祝。
林熙蕾、舒淇相識29年 暱稱老婆互動甜
林熙蕾和舒淇同年出道，交情長達29年，情同親姐妹，兩女常在社群媒體互動，舒淇暱稱林熙蕾為「老婆」，且雙姝經常一起旅行、聚會，甚至分享喝醉、搞怪等私下樣貌。舒淇過去分享一張和林熙蕾於2002年拍攝的合照，當時修圖尚未盛行，雙姝真實容完全不怕檢視，網友大呼：「真的無整形美女無誤」、「我的女神都沒變」、「怎麼可以越活越年輕！」