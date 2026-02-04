我是廣告 請繼續往下閱讀

司改會今（4）日在立院開記者會指出，近年多起社會矚目刑案中，羈押裁定在一、二審間反覆變動，引發外界對「以串供為由羈押是否適當」及「檢察官抗告權」的質疑，因此提出羈押制度7大改革主張，公布司改會的《刑事訴訟法》修法版本，呼籲立法院修法，有串供之虞作為羈押事由，應限定於偵查中適用。司改會提出的七大改革主張，首先是強化交保制度的嚇阻力。依現行規定，保證金僅在被告逃亡時才能沒入，若被告交保後有滅證或串供行為，法院雖可再度羈押，卻無法沒入保證金。司改會認為，此一設計不足以防止不當行為，建議修法將「滅證、串供」納入沒入保證金事由，以提升制度實效。其次，司改會主張，羈押審查的抗告程序，應由上級法院自為裁定，而非發回原法院更裁，以避免裁定反覆、延宕程序，並提升審查的獨立性與公信力。第三，司改會指出，案件進入審判階段後，是否羈押應由檢察官聲請啟動，而非由法院依職權主動發動。司改會認為，這樣的制度設計，較能符合控辯對等與權責分立原則。在羈押事由方面，司改會特別區分偵查與審判兩個階段。現行法規定「有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞」即可作為羈押理由，但司改會認為，案件進入審判階段，檢察官理應已完成證據蒐集與保全，若仍以「有串供之虞」作為羈押依據，恐違反武器平等原則。因此建議，「有串供之虞」應限於偵查中適用。針對部分立委主張應全面刪除「勾串」作為羈押事由，司改會則表達保留。司改會指出，若完全刪除勾串事由，恐不利於重大案件的證據保全與社會治安維護，重點應在於限縮適用時機與提高審查標準，而非一概刪除。此外，司改會也建議，羈押替代處分（如具保、責付、限制住居）的期間與上限，應有明確規範，避免實務上長期處於模糊狀態；並呼籲減少深夜羈押庭的頻率，避免法官、檢察官與辯護人於身心疲勞情況下作出影響人身自由的重大裁定。最後，司改會直指《刑事訴訟法》第101條第1項第3款，對重罪羈押採取較低門檻、僅需「相當理由」即可羈押，不僅立法正當性不足，實務上也缺乏清楚判斷標準。司改會主張刪除該規定，讓重罪案件回歸與一般案件相同的羈押標準，以落實比例原則與正當法律程序，真正平衡偵查需求與人權保障。