泰國將於2月8日舉行國會選舉，並同步針對「是否制定新憲法」進行全國公民投票。這場公投被視為攸關泰國民主走向的重要轉折點，支持者認為，現行由軍方主導制定的憲法過度強化非民選權力，削弱民主制衡與公民自由；反對者則擔心動搖既有體制穩定。路透社也整理了這場公投的背景與可能後續發展。綜合外國媒體報導，這場修憲公投源自泰國保皇派、親軍方建制與民間民主政治運動長達數十年的拉鋸。現行憲法是在2014年軍事政變後，由軍方任命的委員會起草，並於 2017 年正式生效。此次公投的題目相當直接，詢問選民「是否贊成應該有新憲法」，選項包含贊成、反對與無意見，只要贊成票過半，國會便取得民意授權啟動修憲。公投的重要性來自泰國特殊且反覆動盪的憲政史，自1932年結束君主專制、轉為君主立憲制以來，泰國已更換過20部憲法，其中多數都誕生於軍事政變之後；同一期間，更發生過 13 次成功政變。批評者指出，現行制度讓國家權力集中於非民選機構，使民主制度淪為形式，實質制衡功能有限。爭議的核心之一在於參議院制度。泰國200名參議員並非由全民直選產生，而是透過複雜的間接機制組成，普通選民幾乎無法參與。參議院不僅在立法上握有監督權，還能任命憲法法庭法官及多個關鍵機構成員，而這些機構甚至有權解散政黨、禁止民選政治人物參政，被視為凌駕於民意之上的「關卡」。在政治立場上，多數主流政黨表態支持修憲，包括執政的泰自豪黨、在野的人民黨與為泰黨，並呼籲支持者在公投中投下同意票。不過，泰自豪黨也強調，修憲不得觸及與王室相關的條文。反對修憲的聲音則主要來自保守派與親軍方勢力，例如支持前軍政府領袖帕拉育的團結建國黨，但該黨在上次國會選舉中僅取得36席，影響力已大不如前。若公投順利過關，選後成立的新國會與政府即可正式啟動修憲程序，但距離新憲法誕生仍有一段長路。依規劃，修憲至少還需再經歷兩次公投，包含確認修憲架構與最終條文版本，整體時程可能長達兩年以上；若公投未通過，支持修憲的議員仍可在國會推動個別條文修正。無論結果如何，2月8日的這一票，都將深刻影響泰國未來數年的政治走向。