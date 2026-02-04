（2／4 16：29 鄭多惠回應）

對此，《NOWNEWS今日新聞》記者已第一時間詢問鄭多惠本人，稍早獲得回應：「關於應援團的活動內容，這部分我無法對外說明。不過我們除了應援團活動之外，也一直持續參與台灣各式各樣的活動，因此為了能與粉絲更順暢地溝通，才會成立這個帳號。」

▲眼尖網友發現河智媛、禹洙漢都有開設台灣粉絲帳號，而且經紀人鄭多惠本人也有追蹤。（圖／翻攝自IG）

台灣粉絲帳號突現 第一時間引爆討論

▲鄭多惠（右）不僅是經紀人，同時也是韓國知名啦啦隊女神。（圖／翻攝自鄭多惠IG@dahye___j）

續約傳聞一度悲觀 Thank You名單成轉折

▲河智媛（右1）、禹洙漢（右2）先前就傳出恐離開台灣返回韓國的傳聞，當時經紀人鄭多惠（左2）出面闢謠，直言還沒談過任何未來計劃。（圖／翻攝自鄭多惠IG@dahye___j）

樂天桃猿「韓籍三本柱」、韓國超人氣啦啦隊成女神河智媛與禹洙漢在職棒休賽季後，未來動向、是否繼續續約台灣始終引發不少粉絲猜測，今（4）日有眼尖網友發現，2人悄悄開通以台灣為主的粉絲帳號，帳號名稱與內容皆明確標示台灣，加上她們2人的經紀人鄭多惠也在限動中曬出自己在台灣高速公路上的短片，突如其來的動作立刻在粉絲們之間引發討論，也讓不少人開始猜測她們是否即將重返台灣活動。今日，有眼尖網友發現河智媛與禹洙漢悄悄開通以「台灣」為主的粉絲專屬帳號，無論帳號名稱或簡介內容，都明確指向台灣市場，與一般全球粉絲帳有所區隔，突如其來的社群動作立刻在粉絲之間掀起熱烈討論，不少人直呼「不像是單純經營粉絲互動」，更被視為潛在回歸前的暖身訊號。除了粉絲帳號的異動，2人的經紀人鄭多惠也被發現在IG限動中曬出自己在台灣高速公路上的畫面，間接證實目前她人正在台灣，時間點正好與粉絲帳號開通同步，讓不少粉絲認為這並非巧合，而是早已安排好的行程節奏，也進一步加深外界對「即將重返台灣活動」的想像。事實上，河智媛與禹洙漢在去年休賽季前便曾傳出不會續約樂天桃猿的消息，加上韓國應援圈流出限制啦啦隊「不得雙邊活動」的相關規範，更讓粉絲擔心2人可能短短一年就回歸韓國發展，一度感嘆相當可惜，不過日前樂天桃猿公布的「Thank You名單」中卻未見2人名字，意外替續留可能性留下伏筆，也讓不少支持者重新燃起希望。值得一提的是，除了河智媛與禹洙漢之外，同公司成員如朴昭映、李珠熙也陸續開設台灣粉絲帳號，並寫下「請大家多多關注，很快就會跟大家見面啦！」等字句，被不少網友解讀為「回歸倒數」的集體操作，雖然官方尚未正式官宣，但多項線索串連之下，「樂天三本柱」是否續留、何時回到台灣舞台，顯然已成為近期中職應援圈最受矚目的話題之一。