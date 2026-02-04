前年0403花蓮大地震後，太魯閣國家公園管理處持續整修受損的各個景區，鄰近天祥遊憩區的綠水步道、綠水文山步道終於確定2月起部分開放，太管處表示，將恢復假日導覽解說服務，假日還將有志工提供解說服務。太魯閣晶英酒店也規劃「綠水森態漫遊」行程，費用成人每位 500 元、孩童每位 300 元。
太管處表示，開放範圍包括中橫公路旁的「綠水展示館」、展示館周邊平台及停車場；步道部分則開放「綠水步道」前段約250公尺，遊客可一路走到小吊橋後原路折返，單程約15分鐘；以及「綠水文山步道」前段約450公尺，步行至「陀優恩」後折返，單程約30分鐘。太管處提醒，目前綠水地區並非「全面開放」，且僅限於「日間」時段（上午8時30分至下午4時）。
「綠水文山步道」隸屬合歡越嶺古道 資深山友到太魯閣必去
太魯閣晶英酒店提到，「綠水文山步道」原為合歡越嶺古道的一部分，連接起天祥與綠水兩地，是許多資深山友與旅人回憶裡最迷人的一段。為了讓房客能更深入地走進這座沉睡已久的野外歷史博物館，太魯閣晶英酒店特別規劃了「綠水森態漫遊」行程。即日起每週二、週四及週六下午，由飯店專業故事員領路，透過乘車導覽與約兩小時的漫步健行。「綠水森態漫遊」行程費用成人每位 500 元、孩童每位 300 元，名額有限，建議提早報名。
太魯閣晶英酒店也推出「2026 春節一泊二食專案」，二人成行入住山嵐客房每位 8250 元起，誠摯邀請旅人在春節期間重返峽谷。旅人可選擇入住「山嵐客房」，體驗衛斯理餐廳匯集在地食材的山海盛宴；或升級至「行館樓層」，享有專屬交誼廳與管家級禮遇，在獨立、靜謐的空間中細品輕食與精選酒款。
雲品Collection旗下烏來「蘇卡利漫活」與台東「寶桑町屋」 齊推新方案
而近期不斷拓展觀光版圖的雲品國際旗下雲品Collection品牌則宣布，烏來「蘇卡利漫活」與台東「寶桑町屋」即日起推出非典型節慶住房方案。
烏來「蘇卡利漫活」於情人節與農曆新年期間推出的「隱逸避世．止語之境」專案，強調住在這裡，森林的靜謐取代了繁雜的賀歲聲，取而代之的則是潺潺的溫泉流水聲。且住房晚餐獨家升等為「米其林三星等級奢華菜單」，主廚將烏來在地風味與頂級海陸食材結合，打造出包含蒜苗烏魚子與炸溪蝦蟹的風味三層架、滋補雞粥燉花膠筒，以及起司上湯焗波士頓活龍蝦等。
蘇卡利漫活更在情人節當日推出一日限定的專屬下午茶，包含鮮花米皮捲、鮮蝦魚子醬、粉紅香檳凍、蜂蜜無花果及情人草莓塔等多款精緻點心，一泊三食每房每晚3萬800元+15.5% 起。
而台東市中心的「寶桑町屋」則是攜手「北町丼飯屋」推出情人節一泊二食方案，日式町屋每房每晚4999元起。旅宿園區內的建築如「學舍」、「作庭」、「悠庵」等，皆保留了完整的昭和歷史紋理，讓旅人能在細雨中的榻榻米上，體驗時光倒流的日式慢生活。入住賓客可至由古蹟修復、充滿和風美學的北町丼飯屋，可任選三款精緻日式丼飯定食。
資訊來源：太魯閣國家公園管理處、太魯閣晶英酒店、雲品國際
我是廣告 請繼續往下閱讀
「綠水文山步道」隸屬合歡越嶺古道 資深山友到太魯閣必去
太魯閣晶英酒店提到，「綠水文山步道」原為合歡越嶺古道的一部分，連接起天祥與綠水兩地，是許多資深山友與旅人回憶裡最迷人的一段。為了讓房客能更深入地走進這座沉睡已久的野外歷史博物館，太魯閣晶英酒店特別規劃了「綠水森態漫遊」行程。即日起每週二、週四及週六下午，由飯店專業故事員領路，透過乘車導覽與約兩小時的漫步健行。「綠水森態漫遊」行程費用成人每位 500 元、孩童每位 300 元，名額有限，建議提早報名。
而近期不斷拓展觀光版圖的雲品國際旗下雲品Collection品牌則宣布，烏來「蘇卡利漫活」與台東「寶桑町屋」即日起推出非典型節慶住房方案。
烏來「蘇卡利漫活」於情人節與農曆新年期間推出的「隱逸避世．止語之境」專案，強調住在這裡，森林的靜謐取代了繁雜的賀歲聲，取而代之的則是潺潺的溫泉流水聲。且住房晚餐獨家升等為「米其林三星等級奢華菜單」，主廚將烏來在地風味與頂級海陸食材結合，打造出包含蒜苗烏魚子與炸溪蝦蟹的風味三層架、滋補雞粥燉花膠筒，以及起司上湯焗波士頓活龍蝦等。
蘇卡利漫活更在情人節當日推出一日限定的專屬下午茶，包含鮮花米皮捲、鮮蝦魚子醬、粉紅香檳凍、蜂蜜無花果及情人草莓塔等多款精緻點心，一泊三食每房每晚3萬800元+15.5% 起。