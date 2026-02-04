我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨副主席蕭旭岑率團訪問中國，參加國共兩黨智庫共同舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」，總統賴清德3日喊話，台灣要走向世界，還是要二次西進，再度鎖進中國，國人可以做選擇。國民黨主席鄭麗文酸，全世界都搶著去北京，賴清德視野稍微放大一點，不要每天只看三民自，看久了以後三觀會出問題，會跟世界嚴重的脫節，要多看一些國際新聞。國民黨新科中常委今上任，中常會開始前，鄭麗文也一一與新任中常委握手致意，並在開會後先頒發當選證書。接著鄭麗文提到，民進黨執政期間，台灣始終無法成為兩岸相關論壇的主辦方，錯失展現台灣人情味與各項成就的機會。她指出，若能在台灣主辦論壇，讓對岸親自感受台灣的誠意與能力，對兩岸交流將具有正面意義，但至今仍無法實現「禮尚往來」，在中國能辦、在台灣卻辦不了。她期盼在黨內共同努力下，未來有一天能在台灣順利、熱鬧地舉辦相關論壇，推動交流與合作。至於民進黨對蕭旭岑曾訪團的批評與回應，鄭麗文指出，無論是機場的抗議行動，或是賴清德親自召開記者會，刻意形塑對照與對立，都顯示執政黨將正常的交流活動過度政治化。她提到，賴清德將「走向世界」與「二次西進」對立起來，這樣的論述忽略了當前國際現實。鄭麗文指出，放眼全球，近一、兩個月內，包括韓國、法國、愛爾蘭、英國、烏拉圭、芬蘭等國家，橫跨北歐、西歐、亞洲與拉丁美洲，多國領袖密集訪問北京，與中國領導人會面，顯示國際社會正積極與中國互動，賴清德應多關注國際新聞。鄭麗文進一步引用英國首相施凱爾的說法指出，國際社會普遍認為，沒有必要在美國與中國之間做非此即彼的選擇。她強調，台灣走向中國，與走向世界從來不是零和關係，而是可以同時並行、追求共好與共贏，這正是當前國際社會的主流語言，也是國民黨努力的方向。她呼籲賴清德不必將兩岸與外交議題操作成你死我活的對立，應以更開放的心態看待台灣在國際間的發展空間。鄭麗文指出，歷任民進黨總統，包括陳水扁、蔡英文到賴清德，都曾明確表示不會推動台獨。她認為，只要民進黨真正放下台獨立場，回歸「九二共識」所指的兩岸同屬一中，兩岸關係立刻就能出現轉變。她批評綠營刻意扭曲、醜化九二共識，與原始內涵不符，並強調九二共識並非洪水猛獸，而是務實處理兩岸關係的基礎。