立法院第五會期昨（3）日報到，民眾黨6名新科立委也進軍國會，不過其中具有中國籍配偶身分的李貞秀，備受外界關注放棄國籍議題，她則自稱已赴對岸提出申請，但當地公安局表示無法辦理，掀起政壇熱議。對此，新北市議員林秉宥質疑，連捍衛法制都做不到的話，未來是要怎麼捍衛國家？李貞秀昨日在立法院宣示就職時，情急之下說成了：「我唯一只有中華人民共和國國籍！」引發輿論譁然；此外，她受訪時還秀出機票，稱她去年赴出生地衡南縣公安局出入境辦事處，申請放棄國籍，但是縣公安局完全不受理，不過自己沒有放棄，又再跑了一趟市公安局出入境管理處，同樣不被受理；李貞秀更不客氣反嗆，不然把文件轉給內政部，請內政部去放棄看看。林秉宥指出，制度上，法律上是可以不讓中國人就任立法委員的，為什麼沒有人去做？沒有放棄戶籍，可以大剌剌的宣稱自己擁有「中華人民共和國」國籍的李貞秀，可以順利就任立法委員，那對照為了放棄戶籍卻被判刑關押的富察，是情何以堪！中華民國人民可以接受一個中華人民共和國國籍的人擔任立法委員？連捍衛法制都做不到的話，是要怎麼捍衛國家？