▲吳宗憲一直有在資助袁惟仁。（圖／記者吳翊緁攝）

▲吳宗憲在演藝圈人緣很好，他自嘲以前是藝人，現在是生意人。（圖／記者吳翊緁攝）

吳宗憲今（4）日和兒子鹿希派、高凌風的兒子葛兆恩（寶弟）一同出席演唱會加場記者會，寶弟此次擔任演唱會的製作單位。吳宗憲被問到「小胖老師」袁惟仁過世細節，坦言自從袁惟仁2018年跌倒臥床後，就和黃韻玲、莫凡、 巫啟賢等人創了一個群組，固定時間會匯款給小胖的家人，不過被問到大S過世週年，吳宗憲則反問，「有發生什麼事嗎？」似乎不知道雕像揭幕的事情，他也說上次和S家聯絡已經是金鐘獎的時候。吳宗憲說當初袁惟仁跌倒時，和黃韻玲、莫凡、游鴻明、張宇、巫啟賢等人創了群組，每年都會固定匯款，「他必須要復健，小胖的姊姊很辛苦，我們也很心疼，在金錢上給予支柱，大家共同幫忙，希望他一路好走。」吳宗憲也心疼袁惟仁這一生活得很辛苦，「我最後一次匯款的比較多，是因為我沒有時間，怕忘記就匯多一點，沒想到發生不幸的事情，藝能界大家互相幫忙。」至於追思會，吳宗憲說，「會，他們會安排。」但細節還不清楚。吳宗憲說，袁惟仁生前製作最後一張唱片，剛好是他的唱片，「那一張唱片裡面有一首歌，是方文山跟周杰倫寫的，剛好叫做〈一路上小心〉。」他還在現場哼兩句旋律，寶弟好奇他沒唱出歌詞是不是怕侵權，吳宗憲緊張，「我是唱片公司老闆，你有沒有毛病，害我嚇一跳。」不同於聊起袁惟仁的心情，吳宗憲被問到有無關心S家人，他一臉問號，「有發生什麼事嗎？」似乎不知道大S雕像揭幕的事情，他也說上次和小S聯繫已經是去年金鐘獎的時候。