我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鍾欣凌（如圖）今日出席「2026台灣國際兒童影展」首賣記者會，分享和青春期孩子溝通與互動日常。（圖／公視提供）

鍾欣凌恐呼吸中止！健檢報告紅一片

▲鍾欣凌（如圖）有呼吸中止，睡覺時打呼頻頻吵到女兒。（圖／公視提供）

53歲藝人鍾欣凌今（4）日出席「2026台灣國際兒童影展」首賣記者會，育有14歲、10歲2名寶貝女兒的她，分享和青春期孩子溝通與互動日常，此外，鍾欣凌也被關心起身體近況，她透露日前才剛完成健康檢查，高血壓、高血糖、高血脂都在服藥控制中，原本於小診所檢查，怎料醫生建議轉至大醫院，因為患有肥胖者，喉嚨若進行麻醉，恐怕會呼吸中止，鍾欣凌一邊樂觀，一邊無奈地說：「醫生希望我把體重降下來，但後來都不說了，可能對我這個人不抱什麼希望！」鍾欣凌今稍早出席「2026台灣國際兒童影展」首賣記者會，一身鮮艷活潑出場，神清氣爽、十分有朝氣，會後她接受媒體訪問，被關心起身體狀況，鍾欣凌坦言健康檢查近乎紅字一片，高血壓、高血糖、高血脂數值都靠服用藥物控制，「我每年都健康檢查，還會照腸胃鏡，健檢中心的人叫我去大醫院做，他們怕有風險。」鍾欣凌再說，醫師警告檢查時，因喉嚨部位需進行麻醉，不過患有肥胖者易有呼吸中止症，因此危險程度大大提高，才轉至大醫院做，「若真的有什麼事，在那邊也好急救什麼的」，鍾欣凌也透露，近年來不敢測量體重，猜想約95、96公斤，「醫生希望我把體重降下來，但後來都不說了，可能對我這個人不抱什麼希望！」鍾欣凌感嘆，自己聽取猛健樂、節食、切胃等減肥方法，不過最終仍要控制飲食，才能有效瘦身並不復胖，可是偏偏鍾欣凌口腹之慾旺盛，「我很愛吃便當，尤其現在女兒們放寒假，我煮飯她們都不吃，都會在外面買粉圓冰、鹹酥雞等等，想說讓小孩子過得快樂一點，結果自己也過得蠻快樂的，咦？」瘦不下來不以為意。