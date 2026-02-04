🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11推出「金馬開運BUY好年」優惠，2月4日至2月8日限時5天，多款商品買1送1、買2送2。平均單件特價來看，韓國可可球28元、花生巧克力捲心酥15元、泰國皇家草莓果乾35元、靈芝王50元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
喜歡吃冰別錯過，除了明果冰淇淋買2送2平均單杯28元，原味本舖冰棒6支100元，等於單支約16元，相當於5.6折逼近半價，口味有紅豆牛奶、花生牛奶、檸檬、桂圓糯米可選。

▲7-11自2月4日至2月8日開跑「金馬開運BUY好年」優惠。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11自2月4日至2月8日開跑「金馬開運BUY好年」優惠。（圖／記者黃韻文攝）
愛喝韓國牛奶的人有福了，平時貴森森捨不得買，限時買2送2平均25元，口味有香蕉牛奶、草莓牛奶、栗子牛奶可任選。還有農心海鮮烏龍麵平均25元、冷萃蜜香紅茶平均18元。

現煮咖啡也有半價好康，大杯精品拿鐵平均55元、大杯濃萃美式平均25元、黑糖珍珠撞奶平均30元、大杯濃萃拿鐵平均40元。

▲7-11自2月4日至2月8日開跑「金馬開運BUY好年」優惠。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11自2月4日至2月8日開跑「金馬開運BUY好年」優惠。（圖／記者黃韻文攝）
🟡全家便利商店
全家會員優惠是2月4日至2月8日，半價以下商品有3款，黑松沙士紅柚風味瓶裝平均18元、貝納頌機能黑咖啡平均18元，舒潔濕式衛生紙30抽原價79元、3包109元，平均單包36元，約是4.6折比買一送一便宜。

▲全家會員優惠是2月4日至2月8日。（圖／全家www.family.com.tw）
▲全家會員優惠是2月4日至2月8日。（圖／全家www.family.com.tw）
「全家康康5」在周末五六日推出5樣商品5折起，2月6日至2月8日限時登場，包括可口可樂平均15元、阿奇儂開心果雪糕平均20元、TWIX焦糖巧克力香脆麥餅平均15元、米香脆奶昔平均35元、辛拉麵袋麵平均25元。

▲「全家康康5」是2月6日至2月8日。（圖／全家www.family.com.tw）
▲「全家康康5」是2月6日至2月8日。（圖／全家www.family.com.tw）
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是2月4日至2月8日，共6款商品是半價以下，包括農心辛拉麵平均25元、海洋深層水2公升平均25元、草莓優格碳酸飲平均15元。正在飲控減脂的人有好康，台畜胡麻味噌雞胸肉單片特價39元，雖然只打6.6折，不過已是超商雞胸肉罕見的低價。

▲萊爾富「限時殺5日」是2月4日至2月8日。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）
▲萊爾富「限時殺5日」是2月4日至2月8日。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，2月5日上午9時開賣Simple Life豆干（沙茶／黑胡椒）29元、每包120公克；以及Simple Life鱈魚香絲39元、每包90公克。限量在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員限購1組，售完為止。

▲美廉社APP於2月5日上午9時開賣Simple Life豆干29元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
▲美廉社APP於2月5日上午9時開賣Simple Life豆干29元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
▲美廉社APP於2月5日上午9時開賣Simple Life鱈魚香絲39元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
▲美廉社APP於2月5日上午9時開賣Simple Life鱈魚香絲39元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
資料來源：7-11全家萊爾富美廉社

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

相關新聞

全家、7-11福袋別買原價！「激省買法」多賺百元：免等出清秒打折

尾牙7-11拿鐵買一送一！美式買7送7最後倒數　咖啡買2送3、限今天

全家熱狗改賣「熱貓」成真！貓之日推出熱狗變裝盒39元：秒變熱貓

全家霜淇淋買2送2！2月新口味爽吃「贅澤巧克力、哈密瓜霜淇淋」