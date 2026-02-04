🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11推出「金馬開運BUY好年」優惠，2月4日至2月8日限時5天，多款商品買1送1、買2送2。平均單件特價來看，韓國可可球28元、花生巧克力捲心酥15元、泰國皇家草莓果乾35元、靈芝王50元。
喜歡吃冰別錯過，除了明果冰淇淋買2送2平均單杯28元，原味本舖冰棒6支100元，等於單支約16元，相當於5.6折逼近半價，口味有紅豆牛奶、花生牛奶、檸檬、桂圓糯米可選。
愛喝韓國牛奶的人有福了，平時貴森森捨不得買，限時買2送2平均25元，口味有香蕉牛奶、草莓牛奶、栗子牛奶可任選。還有農心海鮮烏龍麵平均25元、冷萃蜜香紅茶平均18元。
現煮咖啡也有半價好康，大杯精品拿鐵平均55元、大杯濃萃美式平均25元、黑糖珍珠撞奶平均30元、大杯濃萃拿鐵平均40元。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是2月4日至2月8日，半價以下商品有3款，黑松沙士紅柚風味瓶裝平均18元、貝納頌機能黑咖啡平均18元，舒潔濕式衛生紙30抽原價79元、3包109元，平均單包36元，約是4.6折比買一送一便宜。
「全家康康5」在周末五六日推出5樣商品5折起，2月6日至2月8日限時登場，包括可口可樂平均15元、阿奇儂開心果雪糕平均20元、TWIX焦糖巧克力香脆麥餅平均15元、米香脆奶昔平均35元、辛拉麵袋麵平均25元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是2月4日至2月8日，共6款商品是半價以下，包括農心辛拉麵平均25元、海洋深層水2公升平均25元、草莓優格碳酸飲平均15元。正在飲控減脂的人有好康，台畜胡麻味噌雞胸肉單片特價39元，雖然只打6.6折，不過已是超商雞胸肉罕見的低價。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，2月5日上午9時開賣Simple Life豆干（沙茶／黑胡椒）29元、每包120公克；以及Simple Life鱈魚香絲39元、每包90公克。限量在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員限購1組，售完為止。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、美廉社
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
超商本周優惠更新，7-11推出「金馬開運BUY好年」優惠，2月4日至2月8日限時5天，多款商品買1送1、買2送2。平均單件特價來看，韓國可可球28元、花生巧克力捲心酥15元、泰國皇家草莓果乾35元、靈芝王50元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
現煮咖啡也有半價好康，大杯精品拿鐵平均55元、大杯濃萃美式平均25元、黑糖珍珠撞奶平均30元、大杯濃萃拿鐵平均40元。
全家會員優惠是2月4日至2月8日，半價以下商品有3款，黑松沙士紅柚風味瓶裝平均18元、貝納頌機能黑咖啡平均18元，舒潔濕式衛生紙30抽原價79元、3包109元，平均單包36元，約是4.6折比買一送一便宜。
門市「限時殺5日」是2月4日至2月8日，共6款商品是半價以下，包括農心辛拉麵平均25元、海洋深層水2公升平均25元、草莓優格碳酸飲平均15元。正在飲控減脂的人有好康，台畜胡麻味噌雞胸肉單片特價39元，雖然只打6.6折，不過已是超商雞胸肉罕見的低價。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，2月5日上午9時開賣Simple Life豆干（沙茶／黑胡椒）29元、每包120公克；以及Simple Life鱈魚香絲39元、每包90公克。限量在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員限購1組，售完為止。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！