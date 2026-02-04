八大電視台宣布，2026年的《後宮甄嬛傳》馬拉松直播將於2月12日晚上6點正式開跑，一年一度的春節宮鬥又要上演，而眼尖的網友發現，《後宮甄嬛傳》馬拉松直播將於珍貴的贊助板塊中，出現手遊《傳說對決》、《逆水寒》的 Logo，讓日前《傳說對決》將和《後宮甄嬛傳》進行夢幻連動的猜測又增加許多可信度。
年假《後宮甄嬛傳》又來了 聊天室迷因梗刷起來
每年春節連假，《後宮甄嬛傳》馬拉松直播聊天室總會湧入眾多粉絲追隨，聊天室內的對話也會隨劇情推動不斷出現各種實況梗和時事梗，包括果郡王眾多的粉紅知己被稱為「果粉」、三阿哥又長高了、無比噁心「5B2C」、皇上駕崩等，甚至有粉絲自製《後宮甄嬛傳》大會考題目。
看後宮就像打傳說 寧嬪綽號「刀鋒寶貝」
而眾多《後宮甄嬛傳》的趣味梗中，就包含許多與《傳說對決》有關的內容，像是資深果粉寧嬪劇中拿出匕首抵住甄嬛喉嚨，被冠上《傳說對決》角色「刀鋒寶貝」的稱號，形容寧嬪的犀利和超高武力值。
此外，《後宮甄嬛傳》充滿節奏和情緒的台詞，也會被《傳說對決》玩家在遊戲中取用，「華妃前期太兇，後期乏力」、「安陵容前期弱，但後期會偷發育，請三思」、「本宮早說不可貿然開團」等。
《後宮甄嬛傳》、《傳說對決》準備連動 官方2細節找到了
接著回顧《傳說對決》在2025年底發布的「10週年年度計畫」影片，片中提到《傳說對決》會在2026年展開全新的IP連動，並放上圖片提示，其中一張就是中國古代宮廷的城牆搭配紅色鮮花。
加上本次《後宮甄嬛傳》馬拉松直播贊助確定包含《傳說對決》，種種細節讓玩家和粉絲討論度暴增，紛紛敲碗聯名活動快快登場，「寧貴人被叫了這麼久的刀鋒寶貝，現在終於來傳說了」、「語音：皇上駕崩了」、「看吧就說甄嬛傳是武打片」。
資料來源：gtv_drama_、傳說對決YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
每年春節連假，《後宮甄嬛傳》馬拉松直播聊天室總會湧入眾多粉絲追隨，聊天室內的對話也會隨劇情推動不斷出現各種實況梗和時事梗，包括果郡王眾多的粉紅知己被稱為「果粉」、三阿哥又長高了、無比噁心「5B2C」、皇上駕崩等，甚至有粉絲自製《後宮甄嬛傳》大會考題目。
而眾多《後宮甄嬛傳》的趣味梗中，就包含許多與《傳說對決》有關的內容，像是資深果粉寧嬪劇中拿出匕首抵住甄嬛喉嚨，被冠上《傳說對決》角色「刀鋒寶貝」的稱號，形容寧嬪的犀利和超高武力值。
此外，《後宮甄嬛傳》充滿節奏和情緒的台詞，也會被《傳說對決》玩家在遊戲中取用，「華妃前期太兇，後期乏力」、「安陵容前期弱，但後期會偷發育，請三思」、「本宮早說不可貿然開團」等。
接著回顧《傳說對決》在2025年底發布的「10週年年度計畫」影片，片中提到《傳說對決》會在2026年展開全新的IP連動，並放上圖片提示，其中一張就是中國古代宮廷的城牆搭配紅色鮮花。
加上本次《後宮甄嬛傳》馬拉松直播贊助確定包含《傳說對決》，種種細節讓玩家和粉絲討論度暴增，紛紛敲碗聯名活動快快登場，「寧貴人被叫了這麼久的刀鋒寶貝，現在終於來傳說了」、「語音：皇上駕崩了」、「看吧就說甄嬛傳是武打片」。