車輛業者即將推出微型3輪車在台上市，交通部2月2日預告修正道路交通安全規則部分條文修正草案。交通部表示，順應車輛產業發展及接軌國際，規劃開放具封閉式車室及方向盤式轉向系統的三輪機車於國內行駛道路使用，領用機車車牌、駕駛需領小型車以上駕駛執照，預計最快下半年上路。封閉式車室及方向盤式轉向系統的三輪機車，簡稱「駕艙機車」。交通部2日針對駕艙機車，預告修正道路交通安全規則部分條文修正草案，專門委員趙晉瑋指出，三輪機車已在國外正式領牌並有行駛道路使用的實績，其車身具包覆性具有較高安全性，車身小、保有較高機動性，可提供民眾出行多元運具選擇，交通部跟相關道路用路人團體討論獲有共識，因此預告修法草案，正式對外聽取各界意見。目前國內已有業者準備引進駕艙機車、在台銷售。趙晉瑋說，本次修法主要是順應車輛產業發展及接軌國際，開放駕艙機車在國內行駛道路使用，行駛路權比照小型車行駛規定，但不得行駛高速公路及快速公路。駕駛需領有小型車以上駕駛執照，但是領用機車號牌。駕艙機車檢驗比照小型車，辦理車輛新登記檢驗及定期檢驗（含黏貼隔熱紙）。趙晉瑋表示，安全使用時比照小型車要繫安全帶，因為不像機車肉包鐵、不用戴安全帽；若按照廠商原廠設計，原則上可以載人或是安裝兒童安全座椅。停車得停放小型車停車格或機車格。考量法規程序、預告期60天，並參考外界意見，最快預計在下半年上路。