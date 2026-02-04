我是廣告 請繼續往下閱讀

中國文旅部今（4）日宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，以進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化。對此，中國國台辦表示「積極支持，樂見其成」，並喊話民進黨當局「解除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限」。中國文旅部4日宣布，「為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅」。中國文旅部指出目前各項工作正在積極籌備中，「希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴金門、馬祖旅遊提供優質服務和產品」。在文旅部公告發布後，中國國台辦也以答記者問的形式發聲表示，「大陸方面始終秉持『兩岸一家親』理念，一貫支持推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，為台灣同胞謀利造福。文化和旅遊部宣布將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，是順應兩岸同胞熱切期盼加強交流往來的切實舉措，回應了台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，我們對此積極支持，樂見其成」。國台辦強調，「希望民進黨當局正視島內主流民意和業界呼聲，解除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，盡早恢復大陸居民赴台旅遊」。