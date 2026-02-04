我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄港警察之友會致送春節慰勉金給高雄港務警察總隊，以慰勞員警終年辛勞。(圖／高雄港務警察總隊提供)

內政部警政署高雄港務警察總隊3日下午，在該總隊禮堂，舉行115年1月份會報，會中由高雄港警察之友會主任委員謝龍隱致送春節慰勉金，期盼全體警察同仁在繁重勤務之餘，也能感受到社會各界的支持與關懷，及佳節溫馨氣氛。警政署高雄港務警察總隊115年1月份會報，是由高雄港務警察總隊總隊長廖國政主持，有該總隊副總隊長楊肇萍率所屬各單位代表，以及高雄港警察之友會主任委員謝龍隱等人與會。高雄港警察之友會主任委員謝龍隱在會中，代表高雄港警察之友會致送春節慰勉金，由高雄港務警察總隊總隊長廖國政代表接受。高雄港警察之友會主任委員謝龍隱表示，高雄港警察之友會體恤高雄港務警察總隊員警長期戮力於港區治安維護、各項安全維護工作，乃代表出席115年1月份高雄港務警察總隊會報，向全體警察同仁表達慰勉與感謝，並代表高雄港警察之友會致送春節慰勉金。謝龍隱說，高雄港為我國重要國際商港，也是我國重要關鍵基礎設施，高雄港務警察總隊同仁全年無休、堅守崗位，是維護港區治安及穩定的重要力量，高雄港警察之友會藉由農曆春節前致送春節慰勉金，以資鼓勵。高雄港務警察總隊總隊長廖國政指出，115年加強重要節日安全維護工作，期程自2月9日22時至2月23日24時止，為期15日，高雄港務警察總隊為配合當前治安狀況，以治安平穩、交通順暢及民眾安心為三大主軸，將統合協調警察、港區航商等維安力量，加強進出港人、車之檢查及管制，並加強旅運處所及過港隧道等聯外道路交通疏導，以及管制措施之執行工作。廖國政並指出，春節連續假期期間，各外勤單位員警將持續投入治安與安全維護工作，加強確保港區運作順暢與秩序安定，全體同仁將持續秉持專業與熱忱，守護港區安全，讓民眾安心過好年。