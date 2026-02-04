我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃明志（如圖）自彈自唱悼念袁惟仁。（圖／翻攝自黃明志IG）

馬來西亞歌手黃明志在經歷長達兩個月的輿論風波後，近日悄悄在IG上傳一段自彈自唱〈執迷不悔〉的影片，悼念2日離世的華語樂壇重量級音樂人袁惟仁，影片中沒有任何文字說明，僅以音樂傳達心意，同時他也回憶了出道前在《超級星光大道》打工時的趣事，當時他為了獲得曝光機會，曾尾隨袁惟仁上廁所，只為了遞上DEMO讓對方聽聽看自己的音樂。黃明志表示，得知袁惟仁老師離世的消息時，內心相當難過，對許多音樂後輩而言，袁惟仁不只是創作出無數經典歌曲的音樂人，更是華語流行音樂史上，一個被整個世代牢牢記住的名字。〈執迷不悔〉正是袁惟仁最具代表性的作品之一，在台灣更是陪伴無數人走過青春的重要旋律，黃明志透露，袁惟仁一直是他剛踏入音樂創作時期相當敬仰的前輩，而這首歌，也正好映照了他當年半工半讀、一邊生活、一邊堅持創作音樂的心境，因此選擇用〈執迷不悔〉向袁惟仁致敬，感謝對方多年來為華語樂壇留下的深遠影響，也因袁惟仁在台灣樂迷心中具有無可取代的地位，這個時間點再次聽見這首歌被唱起，更顯格外觸動人心。回憶起過去與袁惟仁的交集，黃明志也分享了一段如今想來仍讓人哭笑不得的往事，當年他在台灣節目《超級星光大道》打工時，為了讓自己的Demo被聽見，竟趁錄影空檔尾隨袁惟仁進男廁所，刻意站在對方身旁，趁機遞上早已準備好的Demo。黃明志笑說，如今回想起來那畫面實在尷尬至極，所幸當時廁所裡只有他們兩人。他還記得，袁惟仁在接過 Demo 前，還特地把手在褲子上擦了一下，這個細節多年後想起來，依然讓他印象深刻，也成了他音樂道路上，一段難忘又真實的回憶。