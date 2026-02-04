我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鍾欣凌（如圖）想挑戰《陽光女子合唱團》中安心亞的「阿蘭」一角。（圖／公視提供）

▲鍾欣凌（左）出演《陽光女子合唱團》中的「王美麗」，鮮明特質令人印象深刻。（圖／翻攝自陽光女子合唱團臉書）

《陽光女子合唱團》賣破4億！集結鍾欣凌、安心亞、翁倩玉等大咖演員的電影《陽光女子合唱團》正夯，在劇中飾演「王美麗（王姐）」的鍾欣凌今（4）日出席「2026台灣國際兒童影展」首賣記者會，聊及選角內幕，透露自己很想挑戰安心亞飾演的「阿蘭」，尤其當對方有動作戲碼，十分稱羨，「礙於年紀的關係，不然我真的很想跟人打打架，安心亞超帥的，直接站上桌子踢人，我現在光爬上桌子，就要台階了！」幽默逗樂眾人。《陽光女子合唱團》正夯，鍾欣凌感謝幕前幕後的人員，全力創作出這麼優質的作品，被問及除了原飾演的「王姐」之外，還想挑戰劇中哪些角色？她思索一番，「因為年紀的關係，我蠻想挑戰『阿蘭』這個角色的，安心亞演的，我真的很想跟人打打架，安心亞超帥，直接站上桌子踢人，我現在光爬上桌子，就要台階了！」鍾欣凌笑說，自己從學生時期起一直都是乖乖牌，因此很想來場真正的打架戲碼，「真打的那種，我以前是『俗辣』，一有事情我就避開的那種，乖乖唸書唸到半夜，唸到睡著，再回床上睡，很想體驗實際對打的感覺，但現在沒有辦法，光跳舞就喘了，打架怎麼可能！」相當羨慕安心亞在劇中霸氣又豪爽的肢體、口氣表現。鍾欣凌也分享，先前2個寶貝女兒觀賞完《陽光女子合唱團》，紛紛感動落淚，現正被電影主題曲洗腦中，當中大女兒看電影時哭不停，還因為面紙帶不夠，頻頻鼻涕抹在褲子上，讓她傻眼笑翻，更有趣的是，鍾欣凌拍攝期間需學習舞蹈，卻不敢在家練習，因為曾被女兒嫌棄「在跳什麼」，只好不在她們面前獻醜，逗樂眾人。